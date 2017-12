Ajutor pentru păsările înfometate din Delta Dunării

Păsările afectate de iarna grea din zonele Sărături Murighiol, Grindul Lupilor şi Somova-Parcheş au fost hrănite cu 300 de kilograme de pâine furaj de reprezentanţii Asociaţiei Salvaţi Dunărea şi Delta împreună cu agenţii ecologi ai Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Acţiunea a fost organizată pentru a veni în ajutorul lebedelor, lişiţelor, pescăruşilor şi gârliţelor din Delta Dunării care, în mod normal, se hrănesc cu vegetaţie acvatică şi nevertebratele din apă însă, din cauza îngheţului şi a zăpezilor abundente, au suferit de foame. Situaţia a fost semnalată de agenţii ecologi din cadrul ARBDD, care au solicitat sprijinul asociaţiilor de protecţie a mediului, persoanelor fizice şi societăţilor comerciale în vederea unor acţiuni de hrănire a faunei din rezervaţie. “După ce conducerea Rezervaţiei şi Garda de Mediu Tulcea au raportat moartea a sute de păsări de foame şi frig în zona Vadu, făcând un apel umanitar către societate, am încercat să punem în acţiune o colaborare între instituţiile Statului - ARBDD, societatea civilă - Salvaţi Dunărea şi Delta şi sectorul privat. Şi am reuşit! În ciuda nepăsării şi a lipsei cronice de finanţare... Acţiunea a durat trei zile şi a hrănit câteva mii de păsări, oferind un exemplu de colaborare, la care îi invităm şi pe alţii”, a spus preşedintele Asociaţiei Salvaţi Dunărea şi Delta, Liviu Mihaiu. La rândul lui, Guvernatorul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Grigore Baboianu, apreciează disponibilitatea persoanelor şi a organizaţiilor care s-au implicat în acest tip de acţiuni şi are încredere că numărul acestora va creşte.