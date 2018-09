16:19:32 / 03 Septembrie 2018

Costul m3 de apa

De pretul apei nu vorbeste. Ca acel pret il platim noi, cetatenii, inclusiv apa menajera, la acelasi volum cu apa curata; de ce? Cind folosim apa si la udat gradina, si deci nu returnam acelasi volum de apa cu cel primit. Deci banii care ne sint luati in plus? De ce acest lucru nefiresc? De ce nu vorbesc de scest lucru dl Stroe si dl Fagadau in prezenta Primului Ministru????