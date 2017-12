Ajutor pentru un copil de 14 ani…

În loc să meargă la şcoală, să se joace, să se bucure de copilărie, un băieţel de 14 ani este nevoit să meargă din spital în spital şi să reziste tratamentelor care, de mult ori s-au dovedit a fi extrem de dure. “Pe 10 ianuarie 2009, Sorin Gologan, de 14 ani, din localitatea Codlea a fost internat la Spitalul Municipal Codlea, având dureri foarte mari în zona lombară. El a mai fost internat în spital în ultimii doi ani, dar medicii au spus că are scolioză, pietre şi nisip la rinichi”, povesteşte Cristina, sora sa. Pe 12 ianuarie a paralizat şi a fost trimis de urgenţă la Spitalul Judeţean Braşov unde i s-a făcut un set de analize, printre care şi un RMN. Doctorii i-au pus diagnosticul de neurofibromatoză tip 1, tumoare paravertebrală şi intracanulară, paraplegie completă. “La acel moment ni s-a explicat că tumoarea apasă pe nişte nervi şi de aceea nu-şi mai simţea picioarele. Credeam că totul se va rezolva printr-o operaţie, care însă nu s-a putut efectua la Braşov, deoarece tumoarea era foarte extinsă, aşa că l-au trimis la Spitalul Baltazar din Bucureşti. La Baltazar am fost de acord să-i facă biopsia pentru a ne arăta exact de ce natură e tumoarea”, mai spune sora sa. Pe 5 februarie 2010 a venit rezultatul: neuroblastom toracic, o formă rară de cancer, foarte gravă, care evoluează rapid şi îi atacă pe zi ce trece corpul şi mintea. A început imediat tratamentul cu citostatice. “Medicii au spus că dacă organismul nu reacţionează, nu mai au ce să-i facă, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu am aflat de Institutul “Gustave Roussy”, cea mai veche clinică de oncologie din Europa, care este specializată pe tumorile solide”, explică Cristina, care a realizat un blog - http://ajutatiunsuflet.blogspot.com - pentru a strânge banii necesari tratamentului, pentru a-i salva viaţa. Tratamentul începe de la 165.000 de euro. “Ştiu că este o sumă foarte mare, ştiu că ne va fi greu, suntem conştienţi că vom fi umiliţi, mai ales că pentru plecarea în Franţa avem nevoie şi de obţinerea unui formular E 112, care se obţine foarte greu”, spune fata.

Contact: cristina_elena2010@yahoo.com sau telefon 0757 355.399; 0742 352.337. Pentru donaţii, puteţi folosi următoarele conturi: Tatiana Gologan: R078RZBR0000060010568303 (RON), Cristina Gologan: RO43RZBR0000060012314739 (EUR), RO97RZBR0000060012314737 (RON)

RO16RZBR0000060012314740 (USD).