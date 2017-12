Ajutorul pentru încălzirea cu lemne întârzie

TRĂIASCĂ BIROCRAŢIA O nouă modificare a legislaţiei, noi piedici pentru administraţiile locale care doresc să facă achiziţii publice. Dacă, în urmă cu puţin timp, primarul Constanţei, Radu Mazăre, îi anunţa pe constănţeni că, pentru cei care nu se încălzesc în sistem centralizat şi se încălzesc cu lemne, Primăria va oferi lemne pentru perioada iernii, ieri, liderul administraţiei locale a declarat că lemnele promise vor întârzia. Nu din vina administraţiei locale, ci pentru că Guvernul Boc a modificat legislaţia aşa încât orice fel de achiziţie făcută de primării trebuie să fie supervizată şi acceptată de către Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP). Primăriile trimit documentaţia la ANRMAP, funcţionarii o citesc, o trimit înapoi dacă nu e bună şi, dacă e bună, dau drumul la procedura de licitaţie prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). „Pentru lemne şi pentru jucăriile pe care le dăm copiilor de Crăciun, documentele stau la ANRMAP de 24 de zile şi nu am primit niciun răspuns. În mod normal, conform legislaţiei, în termen de maximum 14 zile de la data primirii documentaţiei în SEAP, ANRMAP are obligaţia de trimite autorităţii contractante acceptul în vederea realizării licitaţiei. Noi, de 24 de zile, nu am primit niciun răspuns şi nu putem face achiziţia de lemne şi de jucării pentru copii“, a declarat Mazăre.

ÎN INSTANŢĂ Mazăre a explicat că administraţia locală se va îndrepta în instanţă prin ordonanţă prezidenţială motivată pe urgentare pentru a obliga ANRMAP să răspundă administraţiei locale. „Este tipic şi caracteristic României şi conducerii superbirocratizate şi tembele a actualului Guvern. Nu se poate aşa ceva! Am 2.000 de familii care aşteaptă lemne. Aprox. 6.000 de oameni stau în frig pentru că cei de la Bucureşti nu acceptă să facem noi achiziţia. Acolo există mii de cereri de achiziţii de la autorităţile contractante şi, din câte am înţeles, se dă drumul la doar patru pe zi“, a explicatul primarul Constanţei. În consecinţă, primarul a spus că, în acest stil, cei mici nu vor primi cadourile de Crăciun, ci poate de Paşte sau de 1 iunie. Mazăre a explicat că dacă nu ar fi trebuit să introducă ANRMAP licitaţia pe SEAP, după termenul de 14 zile, administraţia locală ar fi putut considera lipsa răspunsului o acceptare tacită. Având în vedere prevederile legale, Primăria stă cu banii în cont, dar nu poate cumpăra nimic.

VITEZA MELCULUI Primăria Constanţa nu este singura care aşteaptă ca ANRMAP să-şi facă treaba. Primarul spune că, din informaţii neoficiale, la ANRMAP există peste 6.000 de cereri în aşteptare. Angajaţii ANRMAP au ajuns la cererea cu nr. o mie şi ceva, în timp ce solicitarea Primăriei Constanţa pentru lemne are nr. 4.909, iar cea pentru cadourile de Crăciun ale copiilor, 4.152. Mazăre a precizat că ar fi două variante posibile pentru ritmul de lucru al ANRMAP. Una ar fi că ANRMAP nu are oameni care să lucreze, lucru la care primarul spune că guvernanţii trebuiau să se gândească înainte de a modifica legea care blochează toate administraţiile din ţară. „Din punctul meu de vedere, e mai bine că verifică ei licitaţiile, pentru că nu mă mai verifică pe mine, apoi, DNA. Dar să detaşeze un număr suficient de oameni“, a spus Mazăre. O a doua variantă, conform afirmaţiilor primarului, este că acest ritm este dictat de premierul Emil Boc printr-o directivă care ar avea scopul de a încetini procedurile astfel încât banii să rămână în bugetele locale şi în trezorerii. „Altă explicaţie nu există. Ori nu au oameni şi atunci sunt proşti ăia care au gândit sistemul şi nu l-au făcut funcţional, ori, pe dedesubt, li s-a spus să nu dea răspunsuri, să mai stopeze din achiziţii ca să le rămână bani în trezorerie pentru a plăti, la sfârşitul anului, profesori sau alţi bugetari. Probabil s-au gândit că, dacă rămân bani necontractaţi la autorităţile locale, să nu-i mai reporteze pentru anul viitor, ci să-i dosească ei“, a completat Mazăre.