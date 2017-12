Ajutorul pentu fermierii afectaţi de secetă, din noiembrie

Ajutorul pentru agricultorii afectaţi grav de seceta din această vară se va acorda începând cu luna noiembrie a acestui an. Potrivit ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, proiectul de hotărâre privind ajutorul acordat agricultorilor ale căror terenuri au fost afectate de secetă va fi pe ordinea de zi a şedinţei Guvernului de sâmbătă, 1 septembrie, astfel încât, pe 15 noiembrie, să înceapă şi plăţile efective. Legat de problema irigaţiilor din România, ministrul Agriculturii a declarat că principala sa preocupare în acest mandat este aceea de a pune pe picioare un sistem de irigaţii funcţional, pentru că, în opinia lui, nu se pot plăti la nesfârşit compensaţii financiare de la bugetul de stat. „Acest lucru nu se poate face însă pe termen scurt şi avem nevoie să implementăm un plan pe termen mediu şi lung. Din acest punct de vedere, am depus o solicitare Comisiei Europene şi vreau să vă spun că există un acord de principiu ca, de la 1 ianuarie 2014, să începem reabilitarea sistemului de irigaţii ce aparţine Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare care poate deservi 800.000 de hectare. Principalii beneficiari sunt cei din sudul şi estul României. Acolo sunt zonele cele mai expuse la aceste pericole”, a declarat Constantin. Potrivit lui, cu un sistem de irigaţii funcţional, anul acesta „nu am fi fost puşi în situaţia de a da zeci sau chiar sute de milioane de euro drept despăgubiri”. Până la refacerea sistemului de irigaţii, ministrul precizează că are un set de măsuri pe termen scurt pentru a veni în întâmpinarea celor care vor să irige şi nu pot face acest lucru din diverse cauze. „Mă voi referi la trei dintre măsuri şi vă pot spune că, încă din 13 iulie, am dat acces la un tarif de irigaţii cu 20% mai mic faţă de tariful iniţial. În al doilea rând, am ajuns la un acord cu Ministerul Mediului şi am stabilit ca fermierii să nu mai plătească toate pierderile de pe canal. Cea de-a treia măsură este cea referitoare la staţiile de punere sub presiune care sunt deja în proprietatea organizaţiilor de udători. Aceştia, prin suplimentarea bugetului pe care suntem pe cale să-l facem, vor avea acces, din toamnă, la modernizarea staţiilor de punere sub presiune, proiecte în valoare de un milion de euro nerambursabili”, a conchis ministrul.