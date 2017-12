„Akcent” se bucură de succes în Polonia

În ultima perioadă, componenţii trupei „Akcent” se bucură din ce în de mai mult succes în străinătate. Ultima pe lista ţărilor „cucerite” este Polonia, unde cei patru „akcenţi” se simt ca… acasă, deoarece au programate foarte multe concerte. Chiar săptămîna trecută, Adi, Marius, Mihai şi Sorin au fost la Wroclaw, loc în care s-a desfăşurat un mare eveniment organizat de Eska Radio, cel mai important post de radio din Polonia, lider detaşat în clasamentele de audienţă. Evenimentul se numeşte „Hity Na Czasie”, iar pe parcursul mai multor săptămîni sînt invitate, în weekend-uri, cele mai în vogă trupe ale căror hituri sînt difuzate de Eska Radio. Astfel că, nici trupa „Akcent” nu a lipsit de la super-show-ul din Wroclaw, la care au luat parte peste 50.000 de persoane. Evenimentul a avut o audienţă uriaşă, fiind transmis în direct în toată Polonia de postul naţional de televiziune. Alături de „Akcent” a mai cîntat, în aceeaşi seară şi Mel C, fosta componentă a trupei „Spice Girls”, interpreta fiind foarte încîntată că a reuşit să îi cunoască pe cei patru artişti din România care au succes în toată Europa.

„Akcent” va petrece şi weekend-ul viitor în afara ţării, avînd programate concerte în Polonia şi Rusia, în… răcoroasa Siberie. În ţară, „Akcent” tocmai a lansat al doilea single de pe albumul „King of Disco”, piesa „Let's Just Talk About It”, care a devenit, deja, un hit.