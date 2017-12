„Akcent” şi Inna, pe primele locuri în topuri

Componenţii trupei „Akcent” şi Inna fac furori în topurile autohtone, cu cele mai recente single-uri lansate. Trupa „Akcent” se clasează, în această săptămînă, cu piesa „That\'s My Name”, pe locul şase în „Hit 40 Airplay“, un important clasament muzical autohton, în timp ce Inna se situează pe locul cinci, cu melodia „Love“.

Single-ul „That\'s My Name”, al trupei „Akcent“, este extras de pe albumul „Fără lacrimi”, melodia beneficiind şi de un videoclip regizat de Iulian Moga. Albumul „Fără lacrimi” reprezintă un mix de muzică de club şi piese sensibile, cu mesaj romantic. Materialul conţine 14 melodii, printre acestea numărîndu-se single-urile „Stay With Me” şi „That`s My Name”. Deşi titlul albumului este „Fără lacrimi”, materialul discografic include o melodie intitulată… „Lacrimi”, înregistrată în colaborare cu Alexa.

Inna a atras atenţia publicului încă de la lansarea primului single, intitulat „Hot”, cu care a ocupat prima poziţie în topul Nielsen (n.r. topul Nielsen este sistemul de măsurare a audienţelor, dezvoltat de „Nielsen Media Research”). Totodată, piesa „Love” a urcat, în această perioadă, pe prima poziţie în „Fresh Top 40”. Inna reprezintă proiectul trupei „Play& Win”, formaţie care a fost descoperită de „3rei Sud Est”.