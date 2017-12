Akcent, la Mamaia

Una dintre cele mai cunoscute trupe româneşti în plan internaţional, Akcent, va concerta la Mamaia, în clubul Jezoo, vineri seară. Biletele pentru show-ul celor trei componenţi ai faimosului grup dance autohton, Sorin, Adi şi Mihai, se pot procura de la sediul clubului, la preţul de 20 de lei.

Din play-list-ul serii va face parte şi noul lor hit, intitulat „My Passion”, marele succes al anului, cu peste 18 milioane de accesări pe internet în toată lumea. Cei trei băieţi care au cucerit topurile din Europa au fost nominalizaţi la trei categorii, în cadrul Romanian Music Awards 2011: Best Song - „My Passion”, Best Group şi Best Website.

După succesul înregistrat cu piesa „My Passion”, trupa Akcent a filmat, zilele acestea, un nou videoclip, pentru piesa „Feelings on Fire”. Piesa a fost compusă de Adrian Sână şi este o colaborare cu Ruxandra Bar, o nouă interpretă descoperită de artist, care a şi semnat cu casa de producţie Sisterhoodlive Record.

Videoclipul a fost realizat cu multă atenţie, pentru ca totul să iasă perfect, iar piesa să ajungă cel puţin la succesul hitului „My Passion”. Pe contul lor de Facebook, cei de la Akcent au publicat, deja, câteva fotografii din timpul filmărilor.