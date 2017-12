„Akcent“ urcă în topurile autohtone

Trupa „Akcent” face furori cu noul single, „That\'s My Name”, în ciuda „gurilor rele” care spuneau, după ce Marius Nedelcu a părăsit grupul, că nu se va mai bucura de acelaşi succes. Piesa „That\'s My Name” este ascultată în cluburi, dar urcă şi în topurile autohtone. În această săptămînă, melodia se află pe locul zece în „Fresh Top 40”, unul dintre cele mai importante clasamente muzicale autohtone.

Single-ul „That\'s My Name” este extras de pe albumul „Fără lacrimi”, melodia beneficiind şi de un videoclip regizat de Iulian Moga. Albumul „Fără lacrimi” reprezintă un mix de muzică de club şi piese sensibile, cu mesaj romantic. Materialul conţine 14 melodii, printre acestea numărîndu-se single-urile „Stay With Me” şi „That`s My Name”. Deşi titlul albumului este „Fără lacrimi”, materialul discografic include o melodie intitulată… „Lacrimi”, înregistrată în colaborare cu Alexa.