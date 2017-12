Al 12-lea ceas a sunat deşteptarea la Ministerul Sănătăţii!

CANCERUL… ÎN BĂTAIE DE JOC În anul 2012, în România, bolnavii de cancer au ajuns să ceară în gura mare să fie eutanasiaţi din cauza lipsei medicamentelor care să le înlesnească parcurgerea, măcar fără dureri, a uneia dintre cele mai odioase boli ale umanităţii. Asta o ştim cu toţii. Guvernanţii portocalii au susţinut sus şi tare, în frunte cu ministrul de resort, că nu există o criză a medicamentelor de cancer în România şi că întregul scandal este o proiecţie mediatică a necesităţii subminării activităţii Ministerului Sănătăţii (MS). Şi asta o ştim. Ce am aflat abia ieri este faptul că MS a recunoscut, într-un final, că există o criză a medicamentelor şi a anunţat, ieri, că va încheia un protocol de colaborare cu Antibiotice Iaşi şi cu Unifarm pentru achiziţia a 34 de medicamente oncologice. Ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau, a discutat cu reprezentanţii celor două societăţi despre achiziţia medicamentelor oncologice care nu se găsesc pe piaţa românească. El a declarat că Ministerul Sănătăţii va solicita unităţilor sanitare din toată ţara să transmită necesarul pentru un an de medicamente oncologice ieftine. \"Astăzi (joi, n.r.) vom transmite către unităţile sanitare din toată ţara o adresă prin care le solicităm să ne comunice în cel mai scurt timp necesarul pentru un an de medicamente oncologice ieftine, cele pe care nu le găsesc pe piaţa românească. În baza acestor raportări, cele două societăţi vor demara procedura de achiziţie pentru nevoi speciale. Medicamentele vor fi livrate către spitale în baza unor contracte ferme cost-volum încheiate între societăţile comerciale şi unităţile sanitare\", a spus ministrul Ritli Ladislau. MS a identificat 34 de medicamente care fac parte din protocoalele terapeutice, în special cele oncologice, dar care au un preţ foarte mic şi nu prezintă interes comercial din partea furnizorilor, creând disfuncţionalităţi în asigurarea schemelor de tratament. Mai rămâne de văzut cine anume va încheia aceste contracte şi de ce dacă medicamentele identificate de Ritli sunt atât de ieftine şi de “la îndemână” nu au fost cumpărate până acum…

MĂSURI TARDIVE Reamintim că, în ultima lună, tot mai mulţi bolnavi dar şi medici au reclamat lipsa unor medicamente citostatice ieftine necesare în tratamentul diferitelor forme de cancer. Atât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cât şi MS s-au mirat că sunt probleme şi au promis că vor căuta soluţii pentru achiziţia produselor oncologice ieftine. Printre măsurile anunţate se numără contracte ferme cost-volum cu producătorii unici şi implicarea Unifarm în achiziţia medicamentelor oncologice ieftine pe care companiile nu vor să le mai importe.

Reprezentanţii Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) au anunţat că medicamentele morfinice vor fi şi în continuare la dispoziţia medicilor şi pacienţilor, deşi au existat discontinuităţi în aprovizionare, după ce la sfârşitul anului trecut Mundipharma a decis restrângerea activităţii de reprezentare directă în România. Potrivit ARPIM, decizia Mundipharma s-a bazat pe înăsprirea considerabilă a condiţiilor de desfăşurare a activităţii pe piaţa farmaceutică românească, pe creşterea considerabilă a expunerii la riscuri financiare, precum şi pe creşterea nesustenabilă a nivelului de taxare.

Cât despre CNAS, gaura neagră a universului Sănătăţii, marea şi singura vinovată pentru această situaţie, nu se mai spune absolut nimic. Şeful CNAS, dl Duţă, s-a declarat a fi cât se poate de inocent, potrivit românescului “nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase”. Întârzierile de mai mult de un an la plata sumelor către distribuitori şi producători, adevăratul motiv al retragerii firmelor farma de pe piaţă şi al interesului din ce în ce mai scăzut pe care acestea îl manifestă din cauza instabilităţii şi scăderii pieţei economice… nicio şoaptă… Odihnească-se în pace!