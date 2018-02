Al 200-lea meci în Liga 1 pentru Viitorul

Victoria din meciul de la Iaşi, 1-0 (A. Chiţu 14) cu CSM Poli Iaşi, a calificat campioana en titre a României, FC Viitorul, în play-off-ul Ligii 1. Echipa constănţeană a disputat în etapa a 26-a din Liga 1 partida cu numărul 200 în primul eşalon al fotbalului românesc. În cele 200 de întâlniri, Viitorul a obţinut 77 de victorii, 53 de rezultate de egalitate şi a înregistrat 70 de înfrângeri, golaverajul fiind unul pozitiv, 266 de goluri marcate şi 263 de goluri primite. În cele patru jocuri oficiale din acest an, jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi au înregistrat trei victorii şi o remiză, înscriind cinci goluri şi primind doar două, ambele din lovituri de la 11 metri.

Succesul de la Iaşi l-a mulţumit pe managerul tehnic Gheorghe Hagi, care aşteaptă în play-off evoluţii cât mai bune ale tinerilor fotbalişti de la Viitorul.

„Sunt foarte fericit. Bucuros. Este o performanţă fantastică pentru noi, al treilea an consecutiv în play-off. Zic asta pentru că în iarnă am luat anumite decizii importante. În prima mea conferinţă din acest an v-am spus că voi forma o echipă tânără, foarte tânără, talentată, care să încerce să facă iar performanţă şi în seara asta (n.r. - sâmbătă) mă bucur, pentru că ne-am asumat anumite riscuri, dar cred că au fost bine calculate. De la meci la meci am jucat mai bine. Ne-am adaptat bine la toate condiţiile care au fost. Le-am şi spus băieţilor în vestiar, trebuie să marcăm ca să facem rezultat, să încercăm să ne batem pentru cele trei puncte. Şi a venit şi rezultatul. Sunt zece meciuri (n.r. - în play-off). Unde putem ajunge, nu ştiu. Ştiu doar că mentalitatea noastră este aceea de a încerca să câştigăm fiecare meci. Un rege nu stă în trening. Eu stau în trening de vreo trei ani, şi pe câmp, acolo unde am făcut baza. Regele stă pe yacht, conduce, cravată, nu ştiu ce costume de general”, a declarat Gheorghe Hagi după victoria de la Iaşi.

„Când spui Dinamo, un club atît de mare şi de tradiţie, nu vreau să comentez eu ce s-a întâmplat. Cu spiritul pe care îl au, din păcate, nu au intrat în play-off”, a spus Gică Hagi.

