Al Bano, pe aceeaşi scenă cu Conchita Wurst

Celebrul cântăreţ Al Bano s-a aflat pe aceeaşi scenă cu Conchita Wurst, care a câştigat concursul Eurovision 2014, cei doi participând, în urmă cu câteva zile, la evenimentul Starnacht am Wörthersee, care a avut loc în Austria şi unde au concertat şi alţi artişti. Peste 10.000 de persoane au asistat la evenimentul Starnacht am Wörthersee, în traducere „Noaptea Stelelor“, care a avut loc în orășelul Wörthersee şi unde au concertat, printre alţii, Helene Fischer, The Common Linnets, Petra Frey, Peter Kraus, Roland Kaiser, Jan Smit, Marco Angelini, Herzdame, Tagträumer.

După show-ul din Austria, Al Bano s-a fotografiat cu Conchita şi a publicat pozele pe pagina sa de pe reţeaua de socializare Facebook, unde a primit o mulţime de aprecieri şi comentarii. Fanii s-au arătat însă nemulţumiţi de faptul că Al Bano a apărut pe scenă fără Romina Power. ”O vrem pe Romina lângă Al Bano!”, au spus fanii artistului pe pagina sa de Facebook. ”Al Bano e grozav, dar lângă Romina străluceşte!”, au mai spus admiratorii. ”Ci Sarà”, ”Libertà”, ”Dialogo”, ”Acqua di mare”, ”Sharazan” sau hitul ”Felicità” vor fi interpretate de celebrul duo Al Bano şi Romina Power, pe 5 noiembrie, la Bucureşti. Show-ul se va numi ”Al Bano featuring a very special guest - Romina Power”. Romina Power a acceptat să cânte din nou împreună cu fostul său soţ, pe 17 şi 18 octombrie 2013, la Moscova având loc primele concerte ale acestora după împăcare. ”După tot ce s-a întâmplat, este totuşi tatăl copiilor mei şi bărbatul pe care l-am iubit şi este important să lăsăm în urmă vechile sentimente de ranchiună”, ar fi spus Romina Power, potrivit presei internaţionale. La rândul său, Al Bano a declarat: ”Am trăit împreună cu Romina o perioadă excepţională”.

Cei doi s-au căsătorit pe 26 iulie 1970 şi au împreună patru copii: Ylenia, Yari, Cristel şi Romina Iolanda. Cuplul s-a destrămat în 1999, divorţul celor doi fiind cauzat de dispariţia fiicei lor Ylenia, în 1994, în SUA. Al Bano, pe numele său adevărat Albano Carrisi, s-a născut în anul 1943, într-un mic sat din Italia. Când era copil, se ducea la şcoală câţiva kilometri cu bicicleta sau cu trenul. După ce se întorcea de la şcoală, lucra la câmp, compunând tot felul de linii melodice. Când a împlinit 17 ani, a pornit spre Milano şi a început să lucreze în construcţii, iar banii strânşi îi trimitea acasă, scriindu-i familiei că o duce foarte bine şi că lucrează în administraţie. Apoi a ajuns la un restaurant şi a cerut să fie angajat ca bucătar, primind însă postul de chelner. Într-o zi, a aflat că Adriano Celentano caută tinere talente şi s-a dus să-şi încerce norocul. A fost remarcat de Celentano şi a fost reţinut printre colaboratori, însă a continuat să lucreze şi la restaurant. În 1965 a fost trimis de Celentano la concursul de preselecţie pentru Festivalul de la San Remo, unde a întâlnit-o pe Romina.

Actriţa şi cântăreaţa Romina Francesca Power s-a născut în Los Angeles, California, pe 2 octombrie 1951, fiind fiica unor celebri actori. După divorţul părinţilor, a plecat împreună cu mama şi sora ei Taryn iniţial în Mexic, apoi s-au stabilit în Italia. A fost la colegiu în Anglia şi a devenit din ce în ce mai interesată de muzică. Asculta The Beatles şi Bob Dylan, muzică americană şi mexicană, cânta la chitară şi începuse să compună muzica italiană. În film şi-a făcut debutul la vârsta de 14 ani, cu rolul Stella din filmul ”Menage all'italiana”, unde a jucat alături de actorul italian Ugo Tognazzi. La 17 ani, Romina jucase deja în trei filme. Romina i-a fost lui Al Bano mai întâi parteneră în film şi apoi în viaţa reală. În 1982, cei doi au câştigat premiul al II-lea la Fesivalul de la San Remo, cu un cântec ce face ocolul lumii, ”Felicita”.

Pe 6 ianuarie 1994, fiica lor cea mare, Ylenia, a dispărut misterios, fiind văzută pentru ultima dată în French Quarter din New Orleans. A fost intens căutată de părinţi, poliţie şi întreaga lume, însă nu a fost găsită. Al Bano are însă o bănuială: punând cap la cap toate informaţiile, a ajuns la concluzia că Ylenia s-a aruncat în Mississippi, dovadă fiind mărturia unui bărbat care a declarat Poliţiei că, pe 6 ianuarie, a văzut o fată blondă aruncându-se de pe pod strigând: ”OK, eu aparţin apei!”. ”În această frază am recunoscut-o pe fata mea. De mică spunea aşa când se scufunda în mare”, a spus Al Bano. Romina Power credea însă că fiica lor trăieşte într-o mănăstire din Arizona. De altfel, în iunie 2011, Ylenia Carrisi a fost descoperită într-o mănăstire din SUA. Autorităţile din New Orleans i-au confirmat identitatea în 2012, precizând însă că aceasta nu vrea să părăsească mănăstirea din Phoenix, Arizona.