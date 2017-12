„Al cincilea membru” al U2 se retrage din activitate

Managerul trupei U2, Paul McGuinness, cunoscut ca fiind, neoficial, cel de-al cincilea membru al trupei, a anunţat că va părăsi formaţia irlandeză, după 35 de colaborare cu aceasta. Totodată, Paul McGuinness, în vârstă de 62 de ani, este foarte aproape de vânzarea companiei sale, Principle Management, către grupul Live Nation Entertainment, pentru o sumă estimată la 18,7 milioane de lire sterline. Managerul cântăreţei Madonna, Guy Oseary, ar urma să managerieze şi trupa U2, după retragerea lui Paul McGuinness. Acesta a coordonat U2 începând din 1978, la doi ani după înfiinţarea trupei de patru adolescenţi din Dublin - Paul Hewson (Bono), David Evans (The Edge), Adam Clayton şi Larry Mullen. Sub coordonarea lui Paul McGuinness, trupa U2 a vândut peste 140 de milioane de albume şi a câştigat 22 de premii Grammy. Cel mai recent turneu al U2, intitulat „360”, a atras venituri de peste 438 de milioane de lire sterline din vânzarea de bilete şi a fost văzut de aproape şapte milioane de oameni la nivel mondial.

Paul McGuinness a înfiinţat Principle Management în 1982 şi a devenit unul dintre cei mai influenţi manageri din industria muzicală. Potrivit relatărilor din presa internaţională, McGuinness încasa 20% din veniturile trupei U2. Potrivit lui Paul McGuinness, decizia sa ar putea părea puţin neobişnuită, în condiţiile în care managerul se retrage, deşi trupa nu s-a destrămat. „Dar U2 nu s-a ghidat niciodată după astfel de reguli”, a declarat Paul McGuinness pentru „The New York Times”. Formaţia irlandeză a anunţat recent că a lansat un nou single, după trei ani de pauză, melodia apărând pe coloana sonoră a filmului biografic „Mandela: Long Walk To Freedom”. Prezentat la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto în luna septembrie, lungmetrajul a fost realizat de regizorul britanic Justin Chadwick şi va avea premiera mondială pe 18 decembrie, în Franţa. Recent, basistul U2, Adam Clayton, a dezvăluit că formaţia intenţionează să scoată un nou album până la sfârşitul lunii noiembrie, conceput ca o continuare a albumului „No Line On the Horizon” din 2009, iar piesele de pe noul disc vor aduce laolaltă mai multe ere şi epoci din cariera grupului U2.