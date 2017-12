Al cincilea Reactor de la Cernavodă nu se mai construieşte

Cea de-a doua Unitate a Centralei Nucleare Electrice (CNE) de la Cernavodă a fost inaugurată vineri, în prezenţa premierului Călin Popescu Tăriceanu, ministrului Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, şi directorului societăţii “Nuclearelectrica“, Teodor Chirica. La ceremonia oficială au mai participat preşedintele Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, ambasadorul Italiei, Daniele Mancini, ambasadorul Canadei, Marta Moszczenska, precum şi salariaţi ai Centralei. Tăriceanu a amintit cu această că, în urmă cu 10 ani, era pus în funcţiune Reactorul 1. \"Centrala de la Cernavodă este un element cheie al sistemului energetic românesc, care va putea să furnizeze energia la un preţ cît mai competitiv, asigurînd siguranţa energetică României\", a declarat Tăriceanu. El a făcut apel la specialiştii din Centrală care au participat la construcţia unităţii să rămînă în continuare aici, pentru că, prin demararea lucrărilor la unităţile 3 şi 4 vor avea în continuare de lucru: “Este păcat ca meseriile pe care le aveţi să le irosiţi şi să faceţi muncă de mîna a doua în străinătate. Vă rog încă o dată, sincer şi deschis, să rămîneţi în continuare aici, chiar dacă lucrările nu vor începe imediat cu intensitate, aşa cum aţi fost obişnuiţi“. În replică, unii dintre muncitori i-au replicat premierului că mulţi colegi de-ai lor au plecat deja să lucreze în străinătate, pe bani mai mulţi. La rîndul lui, Vosganian a declarat că vor fi aplicate anumite proiecte de amenajări hidro pe braţele Dunării, pentru aducţiunile de apă necesare centralei. Vosganian a adăugat că România va avea, pînă la jumătatea deceniului următor, o poziţie unică în Europa, prin faptul că va reuşi să-şi acopere tot necesarul de energie electrică prin resurse proprii. „Statul vrea să facă din CNE unul din brandurile româneşti”, a mai spus ministrul. Lucrările de construcţie la Unitatea 2 au început în 2003, aceasta fiind conectată pentru prima oară la sistemul energetic naţional în 7 august 2006. Pe 26 septembrie, Reactorul 2 a început să funcţioneze la capacitatea nominală, de 700 MW. Investiţia pentru Reactoarele 3 şi 4 este estimată la 2,2 miliarde de euro, statul aşteptînd oferte din partea investitorilor interesaţi pînă la 25 octombrie. Deşi centrala de la Cernavodă era prevăzută să funcţioneze cu cinci reactoare, Tăriceanu a anunţat ieri că nu se mai pot da în folosinţă decît Reactorele 3 şi 4, pentru că “Reactorul 5 este imposibil de realizat din punct de vedere tehnic“. În schimb, premierul i-a cerut lui Vosganian să găsească un nou amplasament pentru construirea unei noi centrale nucleare. “E clar că va trebui să se facă o nouă centrală nuclearo-electrică. Dacă rămînem dependenţi de resurse cum sînt gazul natural şi petrolul, în curs de epuizare, este un motiv întemeiat să construim o nouă centrală nucleară“, a spus Tăriceanu.

Greenpeace: “Guvernul României este sub vraja energiei nucleare şi nu caută variante“

Ca răspuns la inaugurarea de ieri, un expert al organizaţiei Greenpeace pe probleme de energie susţine, într-un interviu pentru RFI România, că Reactorul doi de la Cernavodă are emisii masive de tritiu, iar Guvernul este “sub vraja energiei nucleare şi nu caută variante“. Expertul Ian Haverkamp a afirmat că “nicio centrală nucleară nu este sigură sută la sută, iar orice centrală de acest gen prezintă un risc pentru un accident mare“. “În general, orice centrală are problema deşeurilor, pentru care nu există nicio soluţie. Nici România nu are vreo idee ce să facă în prezent cu deşeurile nucleare care provin de la Cernavodă. Deocamdată sînt stocate acolo, dar nu există nicio soluţie finală. Aceste deşeuri trebuie ţinute departe de mediul înconjurător timp de o sută de mii de ani“, a declarat Ian Haverkamp.