Al doilea an de studii la Centrul de Cercetări al Elevilor

Sîmbătă, în amfiteatrul “Coriolan” al Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrîn” (CNMB), a avut loc deschiderea oficială a celui de-al doilea an de studii în cadrul Centrului de Cercetări al Elevilor al Fundaţiei Academice “Alumni” - CNMB. Deschiderea a constituit un preambul pentru activităţile viitoare ale Centrului, o prezentare generală pentru tinerii care „vor şi pot să se apropie de ştiinţa reală, să cunoască mai bine mediul înconjurător, să participe la sesiuni de brainstorming, să elaboreze proiecte vizionare, să susţină comunicări ştiinţifice, să se compatibilizeze cu alţi tineri, să creeze premisele împlinirii celor mai subtile vise benefice”, a declarat consilierul de imagine al CNMB, prof. Andreea Păunescu Girip. Centrul de Cercetări al Elevilor a luat fiinţă ca o necesitate, pentru că elevii au nevoie de un spaţiu altfel decît cel al activităţilor educativ-cotidiene, cuprinse în procesul obligatoriu de învăţămînt. Acest spaţiu a apărut în toamna anului 2006, ca expresie a acumulării energiilor intelectuale, educaţionale şi motivaţionale ale elevilor şi profesorilor din Constanţa. Este o entitate educaţională singulară, care prefigurează o posibilă evoluţie atipică acum, dar care va deveni definitorie pentru viitorul predictibil. Rezultatele primului an de existenţă sînt extrem de încurajatoare: aproape 100 de elevi angrenaţi în zeci de teme de cercetare ştiinţifică la nivel liceal, numeroase participări şi premii la concursuri ştiinţifice regionale şi naţionale (ex.: Concursul naţional de fizică creativă “Ştefan Procopiu”), premii la competiţii internaţionale (premiul special la Concursul Internaţional de Design Industrial “Dream Line”, Medalia de Aur şi meritul ştiinţific la concursul “BURC Science and Engineering Fair”, două premii I şi două premii II la “NASA Space Settlement Design Contest” - Ames Research Center, California, SUA, precum şi două premii şi Marele Premiu la “NASA Space Settlement Design Competition” - Johnson Space Center, Houston, Texas, SUA). Cea mai importantă realizare o constituie însă, potrivit spuselor profesorului Ion Băraru, coordonatorul acestui centru şi unul dintre pilonii săi de rezistenţă, cristalizarea unui nucleu de tineri care s-au detaşat de canoanele educaţionale oficiale contemporane şi au descoperit cît de simplu este să evoluezi în sensul dorit: trebuie doar să vrei să devii ceea ce gîndeşti (pozitiv)!