Al doilea an pentru Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa

Dacă luni seară sportivii constănţeni au încheiat 2008, ieri a venit rîndul jurnaliştilor sportivi din Constanţa să puncteze un nou an de activitate. Reuniţi în 2007 în cadrul Asociaţiei Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, evenimentul găzduit de Hotelul “Sport” s-a dovedit a fi un bun prilej de sărbătoare, dar şi pentru o ultimă întîlnire în acest an cu reprezentanţii Direcţiei pentru Sport a judeţului. “Vă mulţumim pentru toată contribuţia pe care o aveţi la reuşitele nostre. Noi, constănţenii, sîntem diferiţi şi am dovedit în multe situaţii că sîntem o echipă”, a declarat Elena Fîncu, directorul DSJ. De la ultima întrunire a reprezentanţilor mass-media din acest an nu au lipsit nici cei care au fost desemnaţi cei mai buni jurnalişti din 2008 în cadrul “Galei Sportului Constănţean”: Larisa Calistru (Radio Constanţa) - cel mai bun jurnalist de radio şi premiul special, Ciprian Mihai (Telegraf) - presă scrisă, Alexandru Papuc (TV Neptun) - televiziune, Radu Popa (TV Neptun) - cea mai bună imagine, Ştefan Ciocan (fotoreporter Gazeta Sporturilor) - cea mai bună fotografie, Claudiu Val şi Paul Alexe - cîştigătorii la secţiunea carte. “Sportul constănţean este extraordinar de bogat în întîmplări de tot felul, care sînt încă inedite pentru tinerii cititori de astăzi. Ne propunem să facem tot ce se poate pentru a reuşi să ne terminăm ciclul început”, a declarat Claudiu Val, veteranul jurnaliştilor sportivi constănţeni. La final, toţi cei prezenţi au ciocnit un pahar de şampanie şi au promis să ofere în continuare informaţii proaspete cititorilor, ascultătorilor şi telespectatorilor iubitori de sport.