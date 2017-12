Al doilea egal pentru FC Viitorul în startul sezonului

După ce a debutat în actualul sezon al Ligii 1 la fotbal cu un egal înregistrat pe teren propriu, 2-2 cu CFR Cluj, FC Viitorul a obținut același rezultat în fieful uneia dintre reprezentantele României în UEFA Europa League, FC Botoșani. În partida disputată luni seară, în etapa a 2-a, cele două formații au încheiat nedecis, scor 2-2 (M. Croitoru 19, 55 / Mitrea 3, I. Filip 33), dar elevii lui Gică Hagi au fost aproape de victorie, conducând în două rânduri pe tabela de marcaj. Totuși, la finalul întâlnirii, tehnicianul grupării de pe litoral s-a declarat mulțumit de punctul obținut. „Un joc extraordinar, foarte bun din partea ambelor echipe, deschis și cu multe goluri. Și ei puteau să câștige, și noi puteam să câștigăm. Am întâlnit o echipă bună, care joacă bine pe teren propriu și este greu să iei trei puncte la Botoșani. Am fost aproape, am avut momente foarte bune, iar dacă reușeam să gestionăm anumite lucruri, puteam să câștigăm. Cred că meritam mai mult. Am avut ocazii, dar până la urmă este un punct obținut în deplasare”, a spus Hagi, care consideră că echipa sa a avut un start bun de campionat: „Am jucat până acum cu două echipe puternice, una de Cupele Europene, alta care a terminat sezonul trecut sus în clasament, și cred că, excluzând primul sfert de oră din meciul cu CFR Cluj, am arătat bine, chiar dacă nu suntem la sută la sută din potențial. Avem mulți jucători noi, care trebuie să se adapteze, dar jocul crește și cred că o să ajungem unde ne dorim”. În partida de la Botoșani, pentru FC Viitorul au evoluat următorii jucători: Buzbuchi - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - R. Marin (86 Vl. Achim), I. Filip, Aganovic (72 Gavra) - I. Hagi (46 Nedelcu), Fl. Cernat, Fl. Tănase.

La următoarele jocuri, Hagi l-ar putea avea la dispoziție și pe mijlocașul Bănel Nicoliță, care a mai evoluat pentru FC Viitorul în returul campionatului trecut, dar a plecat în vară la ASA Tg. Mureș.

Clasament: 1. ASA 4p (golaveraj: 5-1), 2. FC Steaua 4p (3-0), 3. CSMS Iași 4p (2-1), 4. Dinamo 4p (1-0), 5. Pandurii 3p (1-3), 6. FC VIITORUL 2p (4-4), 7. FC Voluntari 2p (2-2), 8. FC Botoșani 2p (2-2), 9. Concordia 1p (2-3), 10. CS U. Craiova 1p (0-1), 11. Astra 1p (3-7), 12. ACS Poli 0p (0-2), 13. CFR* -2p (3-2), 14. Petrolul* -4p (1-1). (* - echipele CFR și Petrolul sunt penalizate cu câte șase puncte).