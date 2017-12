Al doilea eşec pentru Viitorul

Viitorul Constanţa a pierdut, scor 0-1 (0-0), meciul disputat sâmbătă, în deplasare, cu CSMS Iaşi, ratând astfel ocazia de a rămâne pe prima poziţie în clasament. Partida dintre cele două candidate la promovare a fost lipsită total de spectaculozitate, gazdele obţinând în final un succes meritat în raport cu numărul de ocazii avute. „De data aceasta am evoluat slab. Nu am avut curaj, am făcut multe greşeli. Poate lipsa curajului este cauzată şi de tinereţea majorităţii jucătorilor. Gazdele şi-au creat ocaziile pe neatenţiile noastre, mai mult pe contraatac. A contat şi absenţa lui Cristocea pentru că doar prin simpla lui prezenţă pe teren oferă multă încredere echipei. Trebuie însă să învăţăm să jucăm şi fără el când apar astfel de situaţii. Dacă am fi evoluat aşa cum ştim să o facem, ar fi fost foarte uşor să obţinem cel puţin un punct“, este dezamăgirea antrenorului Cătălin Anghel. Pentru Viitorul au evoluat: Bolboaşă - V. Creţu, Larie, Păcuraru, L. Turcu - Lazăr, Onicaş, Benzar (63 Cârstocea) - V. Simion (57 Albu), V. Rusu (76 Pantelie), A. Chiţu.