„Al doilea joc” al lui Porumboiu, la Berlinală

Cel mai recent lungmetraj a lui Corneliu Porumboiu, „Al doilea joc”, a fost selectat la cea de-a 64-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care se desfăşoară în perioada 6-16 februarie. Filmul va avea premiera mondială în cadrul secţiunii Forum, aflată la a 44-a ediţie, o secţiune necompetiţională dedicată documentarelor şi filmelor experimentale regizate de cineaşti tineri. Potrivit lui Corneliu Porumboiu, filmul „Al doilea joc / The Second Game” este „un proiect atipic”, în care regizorul comentează un meci de fotbal Dinamo - Steaua împreună cu tatăl său, fost arbitru de fotbal în timpul regimului Ceauşescu.

În aceeaşi secţiune, Forum, va fi proiectată, tot în premieră mondială, pelicula „Pădurea e ca muntele, vezi? / The Forest Is Like the Mountains”, regizată de Christiane Schmidt şi Didier Guillian, o coproducţie România - Germania.