„Al doilea joc” al lui Porumboiu, la New York

Cel mai recent film al lui Corneliu Porumboiu, „Al doilea joc”, va fi proiectat la Festivalul „Art of the Real” de la New York, dedicat producţiilor cinematografice de non-ficţiune. Totodată, lungmetrajul lui Corneliu Porumboiu a fost selectat la ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, care se desfăşoară de joi până pe 16 februarie, în Forum, o secţiune necompetiţională dedicată documentarelor şi filmelor experimentale regizate de cineaşti tineri.

Festivalul „Art of the Real”, organizat de Film Society Lincoln Center, se desfăşoară între 11 şi 26 aprilie.

Cel mai recent film al regizorului Corneliu Porumboiu, „Al doilea joc” îl prezintă pe cineast alături de tatăl său - fost arbitru de fotbal în timpul regimului Ceauşescu -, comentând înregistrarea pe casetă video a unui meci dintre echipele Dinamo şi Steaua. Pe măsură ce meciul înaintează şi riscă să fie oprit din cauza ninsorii, spectatorul începe să-şi pună întrebări despre modul în care un arbitru imparţial a putut să supravieţuiască într-un stat cu un partid unic.