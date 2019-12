Al doilea sezon în Liga 1 pentru Alexi Pitu

La vârsta de 17 ani și şase luni, Alexi Pitu, atacantul formaţiei FC Viitorul Constanţa, se află la de-al doilea sezon în primul eşalon al fotbalului românesc, După debutul din 2018 au urmat, din păcate, unele accidentări care l-au ținut departe de teren, dar talentatul jucător al echipei constănţene a revenit pe teren în Liga 1 sub bagheta lui Gheorghe Hagi și în acest campionat.

„A fost un an foarte bun pentru mine, am avut două titluri la juniori şi am prins câteva meciuri în play-off. Anul viitor sper să câştig un titlu la juniori, la echipa mare să prind cât mai multe meciuri şi să ajungem în play-off. Mie îmi place foarte mult Eden Hazard şi cred că mă asemăn foarte mult cu stilul lui. Îmi plac jocurile pe calculator, pe PlayStation, FIFA. Suporterilor le mulţumim că au fost în număr mare la stadion, le urez Sărbători Fericite şi le doresc un an nou cât mai bun”, a spus Alexi Pitu, într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului de la ţărmul mării.

Alexi Pitu a devenit în 2018 cel mai tânăr jucător român din istorie care a debutat în Cupele Europene, este internațional de juniori, este dublu campion de juniori în acest an cu echipele Under 17 și Under 19 ale Viitorului, iar în 2020 țintește noi trofee.