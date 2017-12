Al doilea zbor spaţial al rachetei europene Vega

Micuţa rachetă europeană Vega va lansa, în cadrul celui de-al doilea zbor spaţial al său, în noaptea de 3 spre 4 mai, de la centrul spaţial Kourou din Guyana franceză, doi sateliţi de observare a Terrei, satelitul european Proba-V şi cel vietnamez VNREDSat-1. Cu o greutate de doar 160 de kilograme, Proba-V are misiunea de a cartografia zonele acoperite cu vegetaţie şi variaţiile acestora la suprafaţa Globului, cu un ritm aproape zilnic. Acest satelit al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) este echipat cu o versiune redusă şi îmbunătăţită a instrumentului Végétation, care echipează sateliţii din gama Spot. Proba-V are la bord şi alte instrumente care vor permite cercetarea spaţiului din jurul său, în căutarea particulelor de radiaţie solară, în special cu ajutorul unui cip electronic, creat iniţial pentru acceleratorul de particule administrat de CERN (Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare). Satelitul VNREDSat-1 a fost conceput de grupul Astrium, pentru Academia de Ştiinţă şi Tehnologie din Vietnam. El se înscrie în programul Guvernului vietnamez de creare a unei infrastructuri spaţiale care va permite ţărilor lumii să monitorizeze mai bine efectele încălzirii globale, să prevadă catastrofele naturale şi să ia măsurile potrivite, dar şi să optimizeze gestionarea resurselor. Având o greutate de 130 de kilograme, acest satelit va înregistra imagini cu o rezoluţie între 2,5 metri şi 10 metri. Un microsatelit universitar estonian, de doar 1,3 kilograme, completează sarcina utilă a rachetei Vega. ESTCube-1 va testa, în spaţiu, un nor solar electric şi va contribui la programul de cercetări spaţiale al Estoniei.

Iniţial programată pentru noaptea de 2 spre 3 mai, lansarea rachetei Vega a fost amânată cu 24 de ore, pentru a permite verificări suplimentare la sistemul de rulare al porticului mobil al rampei de lansare, a anunţat compania Arianespace. Putând să transporte o încărcătură de până la 1,5 tone pe orbita joasă (altitudine de 700 kilometri), Vega vrea să pătrundă pe piaţa lansărilor spaţiale de sarcini utile mici, care vizează în special lansările de sateliţi de mici dimensiuni de observare a Terrei. Acest mic lansator doreşte să asigure accesul european la spaţiu, în acest sector dominat până în prezent de rachete strategice ruseşti reconvertite, de tipul Rockot şi Dniepr. Vega va completa gama de lansatoare operate de la centrul spaţial din Kourou, alături de lansatorul greu Ariane 5 ECA (încărcătură de până la 9,5 tone pe orbita de transfer geostaţionar) şi de celebrele capsule ruseşti Soyuz (încărcături de până la 3 tone), lansate de mai multe ori de la această bază spaţială din Guyana franceză.