Al Gore divorţează

După o căsnicie de 40 de ani, fostul vicepreşedinte american Al Gore şi soţia sa, Tipper, au trimis un e-mail prietenilor de familie prin care îşi anunţă decizia de a se despărţi. “Anunţăm azi că, după ce am reflectat şi discutat foarte mult, am decis să ne separăm. Aceasta este o decizie sprijinită de amândoi şi pe care am luat-o împreună, după un proces de îndelungă şi atentă reflecţie. Cerem să ni se respecte intimitatea şi pe cea a familiei noastre şi nu intenţionăm să facem comentarii suplimentare”, potrivit mesajului. Purtătorul de cuvânt al lui Al Gore, Kalee Kreider, a confirmat autenticitatea mesajului dar a refuzat să furnizeze alte informaţii.

Al şi Tipper Gore au patru copii adulţi şi trei nepoţi. După pierderea cursei pentru alegerile prezidenţiale în anul 2000, Al Gore a sprijinit cauze legate de protecţia mediului, dar a avut şi interese de afaceri. Este co-fondator al Generation Investment Management, companie ce promovează o nouă abordare pentru investiţiile sustenabile. De asemenea, este preşedinte şi co-fondator al Current TV, un post de televiziune prin cablu şi satelit. Are şi funcţia de director pentru Google şi Apple Computer. Cartea sa despre încălzirea globală, “An Inconvenient Truth / Un adevăr incomod”, a fost sursa de inspiraţie pentru un documentar premiat cu un Oscar. Tipper Gore este cunoscută pentru activitatea sa susţinută în domeniul sănătăţii mintale.