Al Pacino îl înlocuieşte pe Robert De Niro într-un nou thriller poliţist

Veteranul actor Al Pacino a acceptat să joace în filmul ”Son of No One” - un thriller poliţist în care va juca şi Channing Tatum -, după ce Robert De Niro a renunţat la acest rol. Acţiunea acestui film, regizat de Dito Montiel, va gravita în jurul unui tânăr poliţist (Channing Tatum) - desemnat să patruleze în cartierul muncitoresc în care a crescut - şi a unui teribil secret care iese la suprafaţă, ameninţând să îi distrugă viaţa şi familia. Terrence Howard, Ray Liotta şi Katie Holmes se află în diverse etape de negociere a contractelor pentru a fi distribuiţi în acest proiect cinematografic, produs de Nu Image/Millenium Films. Filmările vor debuta la New York, pe 22 martie.

Laureat al unui premiu Oscar, în 1993, pentru rolul din filmul ”Parfum de femeie” şi nominalizat la alte şapte premii ale Academiei de Film americane, Al Pacino a apărut recent în ”Crime justificate” (2008), alături de Robert de Niro şi în ”Ocean\'s Thirteen - Acum sunt 13” (2007).