Al Pacino nu vrea să audă de pensionare

Deşi au ajuns la o vîrstă, farmecul şi talentul îi menţin în inimile admiratorilor. Al Pacino, Harrison Ford şi Diane Keaton reprezintă generaţia grea de la Hollywood, care pare să nu vrea să audă de retragerea din activitate. Al Pacino va interpreta rolul lui Napoleon Bonaparte într-un lungmetraj inspirat dintr-o carte pentru copii, intitulată “Betsy and the Emperor”, semnată de Stanton Rabin. Filmările la acest proiect independent urmează să înceapă în toamna acestui an, în regia lui John Curran, de numele căruia se leagă şi lungmetrajul “The Painted Veil / Vălul pictat”.

În schimb, Harrison Ford şi Diane Keaton vor interpreta rolurile a doi jurnalişti de televiziune rivali, într-o comedie ce va fi produsă de unul dintre marile studiouri de la Hollywood. Diane Keaton, recompensată cu premiul Oscar în 1978, pentru rolul din “Annie Hall” şi Harrison Ford se vor afla împreună pe afişul filmului “Morning Glory”, ale cărui filmări vor debuta în luna mai, la New York. În film vor mai juca Rachel McAdams şi Jeff Goldblum.