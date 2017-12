Al patrulea aur olimpic pentru Simon Ammann

Delegaţia României este foarte aproape de cea mai bună performanţă la Jocurile Olimpice de la Vancouver, în competiţia de bob două persoane masculin. Echipajul alcătuit din Florin Crăciun şi Nicolae Istrate (România 1) a reuşit să ocupe locul 9 după primele două manşe, din 23 de echipaje rămase în concurs. Ultimele două manşe au avut loc în cursul nopţii trecute. Alte rezultate ale sportivilor români: Kristo Katalin a ocupat locul 24 la short-track feminin; fondistul Paul Constantin Pepene s-a clasat pe locul 29 în proba de proba de urmărire 30 km, iar Petrică Hogiu a abandonat; fondista Monika Gyorgy a terminat pe locul 55 în proba de urmărire 15 km.

Unul dintre performerii zilei de sâmbătă a fost săritorul elveţian Simon Ammann, care a obţinut al doilea titlu olimpic la Vancouver, câştigând şi pe trambulina mare! Ammann a repetat performanţa din 2002, de la Salt Lake City, şi a devenit primul săritor din istorie care câştigă patru titluri olimpice la individual. Tot patru medalii olimpice de aur a obţinut şi Matti Nykänen, în perioada 1984 - 1988, dar una a fost câştigată în concursul pe echipe. La schi alpin, norvegianul Aksel Lund Svindal a devenit campion olimpic la Super-G, revanşându-se după argintul de la coborâre. Proba similară feminină i-a revenit austriecei Andrea Fischbacher, în vârstă de numai 20 de ani!

Lista completă a medaliaţilor de vineri şi sâmbătă - schi alpin, super-G (m): 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia); 2. Bode Miller (SUA); 3. Andrew Weibrecht (SUA); schi fond, urmărire 15 km, 7,5 km clasic + 7,5 km liber (f): 1. Marit Bjoergen (Norvegia); 2. Anna Haag (Suedia); 3. Justyna Kowalczyk (Polonia); skeleton (f): 1. Amy Williams (Marea Britanie); 2. Kerstin Szymkowiak (Germania); 3. Anja Huber (Germania); skeleton (m): 1. Jon Montgomery (Canada); 2. Martins Dukurs (Letonia); 3. Aleksandr Tretiakov (Rusia); schi alpin, super-G (f): 1. Andrea Fischbacher (Austria); 2. Tina Maze (Slovenia); 3. Lindsey Vonn (SUA); patinaj viteză, 1.500 m (m): 1. Mark Tuitert (Olanda); 2. Shani Davis (SUA); 3. Havard Bokko (Norvegia); sărituri cu schiurile, trambulina K-120: 1. Simon Ammann (Elveţia); 2. Adam Malysz (Polonia); 3. Gregor Schlierenzauer (Austria); schi fond, urmărire 30 km, 15 km clasic + 15 km liber (m): 1. Marcus Hellner (Suedia); 2. Tobias Angerer (Germania); 3. Johan Olsson (Suedia); short-track, 1.500 m (f): 1. Zhou Yang (China); 2. Lee Eun-Byul (Coreea de Sud); 3. Park Seung-Hi (Coreea de Sud); short-track, 1.000 m (m): 1. Lee Jung-Su (Coreea de Sud); 2. Lee Ho-Suk (Coreea de Sud); 3. Apolo Anton Ohno (SUA).

ŞTIRI OLIMPICE PE SCURT

@ Rezultate din turneul olimpic masculin de hochei pe gheaţă: Suedia - Belarus 4-2 (Grupa C); Cehia - Letonia 5-2 (Grupa B); Finlanda - Germania 5-0 (Grupa C); Elveţia - Norvegia 5-4 (Grupa A); Slovacia - Letonia 6-0 (Grupa B); Belarus - Germania 5-3 (Grupa C).

@ Fondista norvegiană Marit Bjoergen, în vârstă de 28 de ani, a câştigat a treia medalie la JO 2010: aur la sprint şi urmărire, bronz la 10 km.

@ Prin argintul de vineri, din proba de super-G, americanul Bode Miller s-a alăturat norvegianului Kjetil Andre Aamodt pe lista schiorilor care au urcat pe podium în patru specialităţi diferite: combinată (locul 2 în 2002), slalom uriaş (locul 2 în 2002 ), super-G (locul 2 în 2010) şi coborâre (locul 3 în 2010).

@ Finlandezul Teemu Selanne a devenit deţinător unic al recordului de puncte în turneele olimpice de hochei pe gheaţă, datorită pasei decisive de la al treilea gol al Finlandei în meciul cu Germania, scor 5-0. Selanne, în vârstă de 39 de ani, se află la a cincea participare la JO şi a reuşit al 37-lea său punct (20 de goluri, 17 pase decisive), unul mai mult decât rusul Valeri Harlamov, canadianul Harry Watson şi cehul Vlastimil Bubnik.

@ Schiorul suedez Patrik Jarbyn, în vârstă de 40 de ani, a fost victima unei căzături puternice în proba de Super-G. El a căzut în apropierea sosirii, după ce a acroşat una din ultimele porţi ale parcursului, şi a fost scos pe targă. Suedezul a fost transportat la spital, unde s-a constatat că a suferit o comoţie cerebrală şi are mai multe tăieturi la faţă, astfel că a rămas sub observaţia medicilor. Vicecampion mondial la Super-G în 1996, la Sierra Nevada, schiorul din Boras a câştigat apoi bronzul la coborâre, la Mondialele din 2007. El a devenit cel mai în vârstă medaliat din istorie şi singurul suedez pe podium în această disciplină, la un eveniment major. Jarbyn participă pentru a cincea oară la JO, însă nu va mai evolua la Vancouver, conform recomandării medicilor.

@ Cuplul rus Oksana Domnina - Maksim Shabalin, campioni mondiali en-titre la dans, ocupă primul loc după dansul impus. Ruşii au obţinut 43,76p, devansându-i pe canadienii Tessa Virtue şi Scott Moir, medaliaţi cu bronz la CM (42,74p), şi pe americanii Meryl Davis şi Charlie White (41,47p). Dansul original a avut loc duminică, iar programul liber astăzi.

@ Patinatorul rus Evgheni Pluşenko, care a ameninţat că se va retrage din activitate după ce a ocupat locul doi la Vancouver, a declarat că ar vrea să participe şi la JO din 2014, de la Soci. Sportivul rus, campion olimpic în 2006, la Torino, s-a plâns din nou de sistemul de notare, care în opinia sa penalizează asumarea de riscuri. La Vancouver, americanul Evan Lysacek a devenit campion olimpic fără să încerce o săritură cvadruplă, spre deosebire de Pluşenko, care a şi reuşit-o!

@ Suedeza Anja Paerson şi-a revenit miraculos după accidentul suferit în cursa de coborâre, iar o zi mai târziu a câştigat medalia de bronz la super-combinata feminină şi totodată un loc în cărţile de istorie. Paerson a suferit un accident teribil la finalul cursei de coborâre de miercuri, ratând o medalie de argint care părea a ei şi scăpând cu doar câteva vânătăi. Cu bronzul de la super-combinată, Paerson a egalat recordul deţinut de fosta ei mare rivală Janica Kostelic (Croaţia), câştigătoare a şase medalii olimpice la schi alpin. Pe lângă bronzul câştigat joi, Paerson mai are în palmares un aur la slalom, câştigat la Torino în 2006, un argint obţinut în 2002 la Salt Lake City şi alte trei locuri trei, la coborâre şi combinată în 2006 şi la slalom în 2002. Paerson a câştigat două ediţii ale Cupei Mondiale, în 2004 şi 2005, ultima la doar trei puncte în faţa rivalei Kostelic. Suedeza are în palmares un număr remarcabil de victorii în Cupa Mondială, 41 de la debutul său în circuit, în 1998, la vârsta de 16 ani.

@ Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Vancouver au efectuat 1363 de teste antidoping până în prezent, peste jumătate din ţinta de 2.000 de controale propusă, iar toate au fost negative. Singura excepţie a fost jucătoarea de hochei Svetlana Tereteva, care a fost mustrată pentru folosirea unui spray nazal, în afara competiţiei. Mai mult de 30 de sportivi au fost interzişi, ca metodă de precauţie, înainte de începerea JO 2010.