Al şaptelea album Oasis va fi lansat pe 7 octombrie

Trupa britanică Oasis va lansa noul album, al şaptelea din discografie, intitulat “Dig Out Your Soul”, pe 7 octombrie, prin Big Brother/Warner Bros, iar un single de pe acesta, “The Shock of the Lightning”, este deja difuzat la radio. Prima piesă de pe album, “Bag It Up”, trimite către piesa “California” de pe albumul de debut din 1994, “Definitely Maybe”, iar “I\'m Outta Time”, creaţie exclusivă Noel Gallagher, conţine un fragment din ultimul interviu dat de John Lennon la BBC, cu cîteva zile înainte să moară. Noel a compus şase din primele şapte cîntece, Liam, trei şi basistul Andy Bell împreună cu chitaristul Gem Archer, cîte o piesă fiecare.

Fanii care doresc să comande deja albumul o pot face pe iTunes şi pot descărca piesele pe calculator. Oasis va începe un scurt turneu nord-american, pe 26 august, în Seattle. Trupa înfiinţată în 1991 este formată din Liam Gallagher (vocal), Paul Arthurs (chitară), Paul McGuigan (bas), Tony McCarroll (tobe) şi Noel Gallagher (chitară solo şi voce). Oasis au vîndut peste 50 milioane de albume în toată lumea, au avut opt single-uri pe prima poziţie în topul britanic şi au primit 15 premii NME, cinci Brit Awards şi nouă premii Q. Fraţii Gallagher sînt compozitorii pieselor şi singurii cu prezenţă continuă în trupă.