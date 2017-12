Al treilea egal consecutiv pentru FC Viitorul

06:11:49 / 27 Iulie 2015

Are dreptate

Hagi are tot dreptul sa fie suparat pe arbitru:trebuia sa primeasca 11m la faultul lui A.Marc si indirecta la talpa pusa lui Ganea. Dar sa nu aruncam cu multe pietre in arbitru cand in fiecare etapa vedem simulari,iar Tanase,faultat clar,tot isi lasa in urma piciorul. Puterea obisnuintei