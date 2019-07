Al treilea transfer la SSC Farul

După sosirile lui Baudouin Kanda şi Alexandru Stoica, SSC Farul Constanţa a mai transferat un mijlocaş în vederea sezonului 2019-2020 din al doilea eşalon al fotbalului românesc. Pagina oficială de Facebook FC Farul Constanța a anunţat că Antonio Cruceru a semnat un contract cu echipa de la ţărmul mării. În vârstă de 23 de ani, Antonio Cruceru evoluează pe postul de mijlocaș stânga şi a mai jucat la formaţiile FC Viitorul Constanţa, Academica Clinceni, Petrolul Ploiești şi AS Turris Turnu Măgurele. Antonio Cruceru a fost internațional Under 18 şi campion național de juniori la cetegoria de vârstă Under 19.