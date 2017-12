Al XIII-lea salariu, fata Morgana pentru personalul medical

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă a decis că angajaţii merită să primească cel de al XIII-lea salariu, însă nu poate spune cu certitudine cînd. “Trebuie să vedem care este prevederea bugetară pentru acest an. Încă nu am primit-o de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. Anul trecut am reuşit să acoperim arieratele, însă salariile personalului au crescut şi de aceea nu avem prea multe fronduri. Trebuie să recunoaştem că acest salariu ar depăşi opt miliarde de lei vechi. Cu această sumă am putea achiziţiona medicamente pentru unitatea sanitară”, a declarat directorul medical al Spitalului Clinic Judeţean, dr. Bogdan Cîmpineanu.