Alanis Morissette a cîntat la „B

Peste 15.000 de persoane au asistat, vineri seară, la B\'Estfest, bucurîndu-se de prezenţa în premieră, în România, a cîntăreţei Alanis Morissette, dar şi de recitalurile susţinute de „Cypress Hill” şi „UNKLE”. Alanis Morissette a urcat pe scenă la ora 20.30, deschizînd concertul cu melodia „Uninvited”. Artista a interpretat, pe lîngă piesele de pe noul album, „Flavors Of Entanglement”, şi alte melodii cunoscute ale sale, precum „Hand in My Pocket”, „Head Over Feet” sau „You Oughta Know”. Interpreta s-a arătat neobosită, sărind de la un capăt la altul al scenei, făcînd piruete şi schimbînd instrumente. Artista a cîntat unele melodii la chitară şi la muzicuţă.

Înainte de finalul concertului lui Alanis Morissette, în dreptul spaţiului destinat întîlnirii artiştilor cu fanii, pentru acordarea de autografe, mai multe zeci de persoane aşteptau să ajungă la „Cypress Hill” şi apoi, la „UNKLE”. Grupul „Cypress Hill” a dialogat prin versurile şi apelativele cunoscute de fanii adevăraţi. Spectatorii au ridicat imediat pumnul cînd „Cypress Hill” a intrat pe scenă, gestul făcînd parte din… identitatea vizuală a trupei, iar apoi au dansat energic. Membrii trupei „Cypress Hill” au anunţat, la un moment dat, că iau o pauză pntru a fuma un joint, iar unul din membrii trupei chiar a tras dintr-o ţigară. Trupa a mai anunţat şi că lucrează la un nou album, pe care îl va lansa anul viitor.

Nici concertul britanicilor de la „UNKLE”, care a avut loc în acelaşi timp, la cîteva sute de metri, nu a dus lipsă de spectatori, aceştia umplînd spaţiul din faţa scenei.

În prima zi de „B\'Estfest”, participanţii la eveniment au avut ocazia să îi vadă în concert, pînă la căderea serii, şi pe românii de la „NKS”, pe timişoreanca Miss Platnum şi trupa „Apollo 440”.

„Manic Street Preachers”, vedeta celei de-a doua seri

Trupa Manic Street Preachars a concertat în a doua zi de „B\'Estfest”, în aplauzele a mii de fani de toate vîrstele. În premieră, pe o scenă românească, formaţia „Manic Street Preachers” a adus mii de spectatori în faţa scenei, sîmbătă, după ora 20.00, pe acordurile melodiei „You Stole The Sun From My Heart”, la finalul căreia solistul principal al trupei, James Dean Bradfield, le-a transmis tuturor: „Ne-a luat 18 ani să venim în România” şi „Arătaţi minunat!”. Trupa a interpretat melodii precum „Your Love Alone Is Not Enough” şi „Ocean Spray”, alături de fanii care cunoşteau versurile, dar şi un cover după cunoscuta „Umbrella” a cîntăreţei Rihanna şi unul după Nirvana – „Penny Royal Tea”, ambele gustate din plin de publicul dezlănţuit. Concertul s-a încheiat cu una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, „If You Tolerate This Your Children Will Be Next”.

Componenţii „Manic Street Preachers” au acordat autografe cîtorva zeci de fani înaintea concertului, în jurul orei 19.00. Cei mai mulţi participanţi la „B\'Estfest”, în a doua zi de festival, au ajuns după această oră, astfel încît concertele celor de la „The Hot Stewards” şi „Deluka” au avut un public de aprox. 300 de persoane. Cîteva sute de persoane s-au adunat la ora 20.00, în faţa scenei pe care au cîntat maghiarii de la „Neo”.

Ieri seară, pe scenele de la „B’Estfest”, au urcat „Nouvelle Vague”, trupă din Franţa cunoscută pentru interpretarea pe care o dă unor piese celebre, în încercarea de a revitaliza chanson-ul tradiţional şi britanicii „Kaiser Chiefs”, reprezentanţi ai genului indie-rock.