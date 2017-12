Alanis Morissette lansează primul album din ultimii patru ani

Cîntăreaţa canadiană Alanis Morissette va lansa, în primăvară, primul album din ultimii patru ani, “Flavors of Entanglement”, un mix de stiluri muzicale care exprimă trăirile personale ale artistei. Albumul va cuprinde 11 piese, printre care “Not as We” şi “Moratorium”, prin care Alanis îşi exprimă determinarea de a nu mai repeta greşelile din trecut. Noul album explorează trăirile din ultimii patru ani ale artistei, care, la începutul acestui an, s-a despărţit de logodnicul ei, Ryan Reynolds. “În final, luptele interioare sînt de natură politică. Sîntem cu toţii martorii unui mare război, dar albumul evidenţiază mai mult războiul din casele oamenilor... acea tăcere de gheaţă din casele lor”, a precizat Alanis Morissette.

“Flavors of Entanglement” combină diverse stiluri muzicale, de la folk pînă la ritmuri de hip hop. Morissette a colaborat la realizarea albumului cu producătorul Guy Sigsworth. “E o combinaţie de stiluri. În plus, este pentru prima oară după 17 ani cînd am pe album semnătura unui bărbat. În sfîrşit le dau şi lor o şansă”, a mai spus Alanis. Noul album vine în completarea pieselor de pe “So-Called Chaos”, lansat în 2004, un adevărat eşec din punct de vedere comercial. Alanis a mai lansat în 2005 şi o versiune instrumentală a albumului de succes “Jagged Little Pill”. Alanis Morissette va cînta piese de pe “Flavors of Entanglement” în timpul turneului Matchbox Twenty, care va începe la Hollywood, pe 25 ianuarie.