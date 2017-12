ALARMĂ! Anunț îngrijorător al Centrului de Transfuzii Sanguine Constanța!

13:03:18 / 18 Iulie 2016

motivul

Eu as mai fi donat, mai ales ca am grupa 01 rh negativ, dar ultima data am trecut printr-o adevarata trauma. Am donat pentru cineva care era internat in Bucuresti. Am fost certata ca donez pentru Bucuresti, cand ei nu au sange vara si ca bonus m-au scos bolnava de hepetita b. A trebuit sa fac o groaza de analize, sa repet in 6 luni. Am facut vaccinul, dar tot imi e frica sa mai merg.