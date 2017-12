Alarmant! Învățământul românesc oferă cantitate, dar nu și calitate!

11:19:00 / 30 Octombrie 2017

PENTRU CEI CU NARAVUL DE A SARBATORI SARBATORI DRACESTI SI DE IMPRUMUT, EXEMPLU : HALLOWEEN-UL...... !

Zilele astea, profesorii de religie stau precum "mierla pe ouă", în timp ce unii și alții serbează halloween-ul, sărbătorim dracii și slujitorii lor, atunci pentru care motiv elevii / copii mai fac ore de religie in scoala ?! Doamna inspectoare de religie și domnule inspector general al inspectoratului județean școlar din Constanța, unde-i DUMNEZEUL dumneavoastra / nostru / tuturor, vedem, că nu vă implicați, în nici un fel, în cazul halloween-ului, adică să nu mai fie sărbătorit și cei care organizează așa ceva, trebuie aspru pedepsiți, în primul rând, că halloween-ul este ceva ce nu reprezintă poporul român, popor roman in mare parte creștin ortodox, este o sărbătoare importată și care nu zidește sufletele elevilor / copiilor din contră, sărbătorind halloween-ul, copii devin mai : agresivi, răutăcioși și răzbunători !? Să învățăm copii noștri să serbeze, sărbătorile noastre românești, că noi, românii avem foarte multe evenimente de sărbătorit : istorice, religioase, literare, culturale, tradiționale, sportive....... ! Sărbătorile românești, le-am dat la o parte și sărbătorim sărbătorile altora, alții de alt neam, sărbătoresc sărbătorile românești, ca, până acum, nu am auzit ca vre un popor de alt neam să sărbătorească : Dragobetele, Sânzienele, pe Mihai Eminescu, Ion Creangă, 1 Decembrie, Sfântul Andrei, 24 Ianuarie....... ?! Școala românească, stă precum "mierla pe ouă", tace și nu face nimic pentru ca inocența, frumusețea, gingășia.... copiilor români, să nu fie afectate de cei interesați în degradarea vieții copiilor țării noastre și pe urmă : profesorii, învățătorii și educatori,i spun că elevii, numai învață, sunt agresivi, numai respectă cadrele didactice și la randul lor, părinții se vaită, că, vezi Doamne, copii nu-i mai ascultă, că le răspund urât, păi, dacă acceptați atat unii și ceilalții, sa dăruiți copii, diavolului, copilasii fiind botezați / încreștinați, în loc să lăsați copii in grija lui Dumnezeu, îi dați pe mâna lui satana ! Dragi parinti, alegeți ce este bun și bine pentru copii dumneavoastra, ca să va fie bine atât : dumneavoastra, părinților trupești și celor de la școală si copiilor dumneavoastra !