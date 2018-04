ALARMANT! România - ţara deşeurilor aruncate în natură

România reciclează în prezent doar 5% din deşeurile menajere, iar până în 2020 trebuie să ajungă la cel puțin 55% cotă de reciclare impusă de Comisia Europeană pe cele patru fracții: hârtie, sticlă, plastic și metal. Suntem pe ultimele locuri în Europa la capitolul reciclare, iar mentalitatea și responsabilitatea românilor se schimbă extrem de greu, atentând prin ignoranță la siguranţa dezvoltării tinerelor generaţii.

Ziua Pământului, sărbătorită pe 22 aprilie de peste un miliard de oameni, din 192 de tări, reprezintă un prilej de a conștientiza obligația pe care o avem față de mediul înconjurător și față de generațiile viitoare. La nivel mondial, tema principală abordată de Ziua Pământului este limitarea poluării cu materiale plastice. Doar 9% din materialele plastice sunt reciclate în prezent, iar după cum arată studiile în domeniu, deşeurile din plastic omoară peste 100 de milioane de vieţuitoare marine în fiecare an şi peste 8 milioane de tone de plastic ajung anual în oceane.

Pentru al doilea an consecutiv, prin proiectul METAMORFOZĂ URBANĂ, elevii Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București au fost protagoniștii unei eveniment special, prin intermediul căruia și-au exprimat îngrijorarea față de ignoranța cu care tratăm protejarea planetei. Proiectul METAMORFOZĂ URBANĂ 2018 inițiat de B-AOPISCC (Asociaţia Operatorilor şi Prestatorilor din Industria Serviciilor de Curăţenie şi Conexe Bucureşti) a marcat în premieră în România, timp de o săptămână Ziua Pământului, în perioada 17-22 aprilie 2018. În această perioadă, la Galeria Galateca din București au fost organizate o serie de evenimente tematice, care au reușit să stârnească, în egală măsură, atât curiozitatea tinerilor, cât și a persoanelor mature.

METAMORFOZĂ URBANĂ 2018 este o abordarea ingenioasă din perspectiva artei şi designului, cu orientare spre protejarea mediului înconjurător, prin conștientizarea nevoii de reciclare și colectare selectivă a deșeurilor. Competiția din cadrul proiectului a scos la lumină gânduri, trăiri și mesaje puternice prin intermediul cărora s-a încercat tragerea unui semnal de alarmă și în România, privind poluarea cu deșeuri a mediului înconjurător. Din cele 20 de lucrări expuse și realizate de elevii Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” – sectia arte plastice, o comisie de specialitate a desemnat 4 lucrări ce au fost premiate. Premiul I consta într-o bursă în valoare de 700 de lei timp de un an, premiul II este o bursă de 500 de lei acordată timp de un an, premiul III beneficiază de o bursă în valoare de 300 de lei timp de un an, iar premiul special al publicului vizitator în perioada 17-20 aprilie 2018 constă în asigurarea participării la o importantă expoziție de artă, organizată la New York. Pe lângă cei 4 câștigători au mai fost acordate mențiuni pentru 6 elevi care vor participa într-o tabără de creație în Țara Hațegului. Creatorii lucrărilor realizate în proiectul METAMORFOZĂ URBANĂ 2018 au fost îndrumați de prof. Oana Isar, prof. Ilinca Manole, prof. Mariea Petcu, prof. Dragoș Gheorghiță Caragiu și directorul Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, Adrian Brăescu.