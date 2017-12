Alarmant! Tot mai mulți prematuri. Cum salvăm copiii de 700 de grame?

19:06:10 / 22 Mai 2015

Prematuri

iata solutia: reinfiintam spitalul de prematuri in cladirea in care a functionat (astazi e casa de asigurari),cladire gandita special pt asa ceva... Casa de asigurari o mutam in cladirea fostei banci agricole (poarta 2) sau in cladirea RAJA unde si asa nu mai pot intra masinile mari ( centrul orasului)... RAJA o scoatem din oras,eventual la Ovidiu sau Poiana.