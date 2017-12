Alarme false cu bombă la Constanţa şi Medgidia

. Ceferiştii, călătorii şi taximetriştii care se aflau în Gara Constanţa sau pe o rază de 200 metri în apropierea acesteia au fost evacuaţi, miercuri noaptea, de echipele DIAS şi lucrătorii Poliţiei Transporturi. Pirotehniştii au verificat toate încăperile din gară şi au constatat că de fapt totul a fost o glumă proastă. „S-a verificat fiecare colţişor, dar nu s-a găsit nimic. În primă fază ne speriaserăm pentru că alarma s-a dat după ce în gară a sosit un tren din Bucureşti”, a declarat şef tură Staţia Constanţa, Viluţa Dinescu. Ea a adăugat că nu este prima dată cînd gara Constanţa a fost ţinta unei astfel de alarme. La rîndul său, şeful Biroului Poliţiei Transporturi Constanţa, cms. Viorel Vasile, a spus că imediat după ce s-a făcut anunţul cu bombă, au fost evacuate toate persoanele care se aflau în gară şi în apropierea acesteia, inclusiv lucrătorii CFR. „S-a făcut un control amănunţit al gării, însă nu a fost găsită nicio bombă”, a spus cms. Viorel Vasile. În timp ce călătorii aflaţi în gară au tras o sperietură zdravănă, taximetriştii doar s-au enervat că şi-au pierdut clienţii. „Numai o minte bolnavă, unul care nu are ce face a putut să dea telefon. În timp ce el s-a amuzat de toată această tevatură, noi am pierdut clienţi şi practic noaptea asta am stat degeaba la muncă”, a spus unul dintre şoferii taximetrelor parcate în faţa gării.

La Medgidia, situaţia a fost una similară. În jurul orei 20.30, printr-un apel telefonic la numărul 112 s-a anunţat existenţa unei bombe într-un cămin dezafectat aflat pe strada Independenţei din Medgidia. Grupa pirotehnică care s-a deplasat pentru a face verificările, nu a identificat în locaţia amintită materiale sau substanţe explozive. Potrivit polişiştilor, în ambele cazuri, ameninţările au fost făcute de pe telefoane mobile, cu cartelă, procedura fiind deja una standard. Potrivit poliţiştilor, ambele anunţuri au fost făcute de o voce ce poate fi uşor asociată unui bărbat tînăr, fapt ce i-a determinat pe anchetatori să creadă că este posibil ca apelul să fi fost făcut de aceeaşi persoană care a anunţat, la sfîrşitul săptămînii trecute, şi celelalte două alarme false din liceele constănţene Mircea cel Bătrîn şi Telecomunicaţii