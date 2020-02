Alături de constănțeanul Jean Gavril, distracție mare pe ringul de dans!

Vineri, 21 februarie 2020, te asteaptă distracție mare pe ringul de dans alături de constănțeanul Jean Gavril, la Clubul Doors! Vino să trăiești viața la cel mai complex nivel! Jean Gavril, un tânăr student la Arhitectură, ne-a cucerit cu versurile sale sensibile care rămân în minte și în suflet, cu modulații americane de blues ale muzicii sale și versuri românești, perfect potrivite ca măsură și ritm, însoțindu-ne și inspirându-ne în viața de zi cu zi și chiar excedând-o. Și, pentru că muzica lui sună atât de bine, suntem de părere că merităm să știm mai multe despre acest artist, împărțit muzical între P!nk sau Beyonce, admirator al lui Led Zeppelin și The White Stripes sau Paolo Nutini, pendulând pe larga paletă muzicală, până la Green Day.

Jean Gavril s-a născut la Constanţa, și noi, constănțenii, îl apreciem. Cum reușește să se împartă între arhitectură şi muzică? Păi, nu prea reușește… și nici nu are o părere foarte bună despre zona mainstream a muzicii. De ce? „Mainstreamul este o rezultantă a tuturor artiştilor care îl constituie. Totul porneşte de la cântăreţi, dacă tu nu o să te schimbi, nici industria nu o să se schimbe. Dar mai bine vorbesc despre mine, nu îmi place să discut despre alţii. Oarecum mă întristează că trebuie să respect anumite reguli şi că există intercalarea asta între songwriteri, artişti, producători. Cineva îţi face muzica, cineva versurile şi vine artistul şi îţi recită poezia, care nu e a lui. Eu am avut dintotdeauna dificultăţi în a rezona cu alţi artişti. Deşi există şi excepţii în care m-am înţeles cu artiştii, chiar dacă nu erau din mainstream. Evident am ales calea mai grea şi o să îmi ia mult mai mult timp“, ne mărturisește într-un interviu. Știm că, pentru acest artist, muzica este o activitate, dar și o plăcere pe care trebuie să o ducă mai departe...

“Totul sau nimic”, “Tocuri”, “Fată, bea cu mine” sau “Oh, Ramona” sunt doar câteva dintre hiturile pe care vei dansa vineri, 21 februarie la Doors Club.

Info: 0763 661 622.

Citește și:

Un fenomen muzical total! Jean Gavril se întoarce acasă!