Alba-neagră cu ajutoarele sociale

În contextul viitoarelor alegeri parlamentare din toamnă, tot mai mulţi miniştri ai actualei Puteri au început să iasă la rampă cu declaraţii despre proiectele ambiţioase pe care vor să le implementeze în acest an. Printre ei, se numără şi ministrul Muncii, Sulfina Barbu, cuprinsă, brusc, de grija şomerilor români care nu reuşesc, în ciuda eforturilor depuse, să-şi găsească un loc de muncă. „Printre priorităţile pe care le avem la Ministerul Muncii se numără şi politicile de ocupare, în mod special pentru tineri. Cu tristeţe constatăm că, în rândul tinerilor, şomajul este mai ridicat. E de datoria noastră să venim cu soluţii concrete pentru ca tinerii să-şi găsească cât mai repede un loc de muncă”, a declarat ministrul Barbu. Afirmaţia vine după ce, ani la rândul, sindicaliştii au cerut guvernanţilor să vină cu politici de ocupare concrete pentru şomerii români, în special pentru cei care au fost disponibilizaţi ca urmare a aplicării măsurilor de austeritate. Dacă la alegerile precedente parlamentarii portocalii şi-au asigurat un nou mandat adoptând, de urgenţă, majorarea pensiilor şi salariilor profesorilor, în ciuda protestelor premierului de la acea dată, Călin Popescu Tăriceanu, ministrul Barbu a ţinut să atragă atenţia că, pentru alegerile din 2012, democrat-liberalii şi-au propus să stopeze practicile de mită electorală. „Pentru că suntem într-un an electoral, nu vom mai permite manipularea ajutorului social în scop electoral. Este un obiectiv pe care ni l-am propus şi pe care îl vom susţine în tot anul 2012”, a spus Sulfina Barbu. Probabil ministrul nu a înţeles, însă, foarte bine care este mesajul care trebuie transmis, pentru că, la doar câteva secunde, s-a contrazis singură. „Poate am greşit şi noi în trecut, dar am înţeles, într-o perioadă de criză, că cel mai important lucru este ca fiecare să fie ajutat dacă este vulnerabil”, a adăugat Barbu. Şi aceste declaraţii sunt contrazise, însă, de faptele guvernanţilor, care în ultimele luni, au adoptat o serie de acte normative care lovesc tocmai în beneficiarii de ajutoare sociale.