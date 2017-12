Albanez după gratii

Curtea de Apel Constanţa a decis, ieri, ca un cetăţean albanez arestat de Tribunalul Tulcea, care a contestat încarcerarea sa, să rămână după gratii. Deniz Xhija, de 33 ani, este acuzat, alături de tulceanul Mihai Mişirelicu, de 27 ani, de comiterea a şapte infracţiuni: introducere, deţinere şi trafic de droguri de mare risc, contrabandă calificată, uz de armă letală fără drept, ameninţare şi efectuarea de opreţiuni cu arme letale fără drept. Cei doi au cerut instanţei constănţene să le admită recursurile şi să le înlocuiască măsura arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea. Potrivit procurorilor DIICOT Tulcea, în noaptea de 12 spre 13 martie anul acesta, poliţiştii de la Crimă Organizată - Tulcea l-au prins în flagrant, pe o străduţă din Tulcea, pe Mihai Mişilericu, care deţinea în vederea consumului propriu aproximativ două grame de canabis. În urma percheziţiei apartamentului din Tulcea în care locuia Mişirelicu, poliţiştii au mai descoperit cantitatea de 50 grame de canabis. A doua zi, seara, tânărul şi prietenul lui albanez, Deniz Xhija, au fost reţinuţi după ce au tras cu pistoalele într-un bar din Tulcea. Anchetatorii spun că barmanul de la „Party Pas” SRL, din Tulcea, a sunat la 112 să anunţe că nişte indivizi au tras înspre el cu pistoalele şi gloanţele nu erau de cauciuc. Până la sosirea poliţiştilor, Mişirelicu şi Xhija au reuşit să fugă din bar, şi chiar din oraş, ei fiind prinşi, la scurt timp, într-un apartament din Galaţi, unde se ascundeau. Cei doi le-au declarat procurorilor că au tras asupra barmanului cu gloanţe adevărate, dar că nu au avut intenţia să îl omoare, ci să îl sperie ca să vadă că ei nu glumesc. Prezenţi ieri în faţa judecătorilor constănţeni, Mişirelicu şi Xhija s-au declarat nevinovaţi. „Nu am introdus nicio armă în ţară, pentru că am venit în ţară cu avionul şi acest lucru nu ar fi fost posibil. Nici ameninţarea nu este reală pentru că la locul faptei au venit zece jandarmi şi barmanul ar fi putut apela la ei dacă îl ameninţam”, a spus Mişirelicu. Avocatul lui Xhija a susţinut că albanezul doreşte să fie eliberat întrucât pe 15 mai are programată data căsătoriei cu o româncă şi nu intenţionează să părăsească ţara. De altfel, el a făcut demersuri să îşi deschidă o afacere în Tulcea, a întocmit o parte din documente, ceea ce arată buna lui credinţă, a mai spus apărătorul.