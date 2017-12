Albert de Monaco nu se simte pregătit pentru căsătorie

Deşi pare a avea o relaţie mai mult decît armonioasă alături de fosta înotătoare Charlene Wittstock (31 de ani), prinţul Albert de Monaco nu pare prea convins să îşi conducă iubita la altar. Este cert că frumoasa sud-africancă a reuşit să cucerească inima prinţului, dar acesta îi refuză plăcerea de a se vedea mireasă. În ciuda faptului că prinţul Albert, conducătorul micului stat de pe ţărmul Mediteranei, a prezentat-o oficial familiei sale şi mass-media, orice speculaţii privind o posibilă nuntă sînt dezminţite din faşă.

Charlene Wittstock l-a convins, probabil, pe suveranul monegasc că îi este suflet pereche, dar nu a reuşit să îl scape de teama de căsătorie. ”Nu mă trezesc în fiecare dimineaţă sub presiunea însurătorii şi a moştenitorului legitim. Se va întîmpla şi acest lucru cînd va sosi ceasul. Pentru moment, nu mă simt pregătit. Poate că am de parcurs un drum mai lung decît alţii pînă să ating această etapă”, a mărturisit prinţul Albert al II-lea de Monaco, în vîrstă de 51 de ani, care are doi copii nelegitimi, din două relaţii anterioare. Reprezentantul casei princiare Grimaldi pare mai curînd să dea dovadă de prudenţă, poate prea exagerată. Din fericire, Charlene Wittstock nu pare genul de femeie care să tremure de nerăbdare la ideea că va deveni prinţesă.

Mereu calculat, fiul actriţei Grace Kelly recunoaşte că a ştiut de la început ce îl aşteaptă în viaţă, dar la momentul încoronării nu era total pregătit pentru urcarea pe tron. ”Mi-am cunoscut mereu destinul şi am ştiut că trebuie să mă pregătesc. Am avut şansa să pot lucra alături de tatăl meu pentru a mă obişnui cu anumite sarcini de stat. Chiar şi aşa, nu eşti niciodată complet pregătit pentru acest gen de funcţie. Dar, cînd ştii să cîntăreşti ce este pozitiv şi ce este negativ, găseşti plăcere în ceea ce faci”, consideră prinţul de Monaco. Surorile sale, Caroline şi Stephanie de Monaco, nu au fost la fel de reticente faţă de ideea de mariaj şi au acumulat multiple căsnicii.