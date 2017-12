Albinele revin la New York

Autorităţile oraşului New York au modificat, la sfârşitul săptămânii trecute, o lege prin care localnicii vor avea dreptul să deţină stupi. În forma iniţială, legea clasifică albinele alături de urşii polari şi broaştele ţestoase din familia Chelydridae, ca animale sălbatice. Din acest motiv, nu puteau fi crescute în niciunul din cele cinci districte ale oraşului. În condiţiile în care numărul de albine a scăzut drastic pe toaţa suprafaţa SUA, apicultorii au făcut lobby pentru a-i determina pe oameni să se implice în creşterea albinelor. Locuitorii oraşului New York vor putea creşte albine din specia Apis mellifera, cea mai comună specie, care nu este agresivă. În trecut, cei care creşteau ilegal albine la New York puteau fi amendaţi cu până la 2.000 de dolari.