Albul şi negrul, punctele forte ale sezonului toamnă-iarnă

Aşa cum se prefigura încă din sezonul trecut, în acest sezon toamnă-iarnă au revenit o modă minimalistă şi contrastul alb-negru. "Acest minimalism se concretizează în ţinute foarte feminine. Cînd vorbim de minimalism ne gîndim la o siluetă "H" şi la hainele necambrate, specifice anilor '60", a declarat designerul vestimentar Liliana Ţuroiu Udrea. Linia anilor '60 şi '80, cu sacourile aflate la graniţa dintre masculin şi feminin, revine în forţă în acest sezon. "Potrivit revistelor de specialitate sînt două curente clare: unul foarte feminin şi altul care propune costumele cu pantaloni la graniţa dintre feminin şi masculin. Sînt două stiluri complet diferite, pe care le puteţi găsi în toate magazinele", a declarat Liliana Ţuroiu Udrea. Potrivit designerului vestimentar, piesele vedetă ale acestui sezon sînt rochia de mătase naturală, dreaptă şi cu imprimeu geometric alb-negru (în carouri sau cu imprimeul denumit "picior de cocoş") şi sacorile scurte, cu mîneci 3/4, necambrat şi cu guler rotund. "O altă ţinută foarte la modă este rochia din stofă de culoare neagră cu accesorii din mătase naturală sau cu benzi din satin", a spus Liliana Ţuroiu Udrea. În ceea ce priveşte stilul adolescentin, temele principale ale sezonului sînt suprapunerile de straturi în vestimentaţie. "Un exemplu de ţinută la modă pentru adolescenţi este rochia de tricot suprapusă peste colanţi. La această ţinută poate fi asortată şi o jachetă scurtă. Cu cît există mai multe straturi, cu atît este mai bine. În vestimentaţia tinerilor trebuie să se mai pună accent şi pe centurile late, asociate cu cămăşile lungi şi cu jachetele scurte. Alte accesorii la modă sînt genţile de dimensiuni foarte mari, cu multe buzunare, acestea putînd fi asortate şi cu ţinutele sport", a mai spus Liliana Ţuroiu Udrea. Ea a adăugat că ţinutele sport, în accepţiunea pret-a-porter, se compun, în acest sezon, din pantaloni 3/4, care sînt deja în al treilea sezon şi care vor ieşi complet din tendinţe în sezoanele următoare. "Noutatea sezonului este că sportul devine din ce în ce mai luxos. Pantalonii 3/4 nu vor mai fi la fel de încărcaţi cu butoni şi catarame metalice ca pînă acum, ci vor fi mult mai eleganţi şi împodobiţi cu benzi din satin. Jachetele trebuie să aibă buzunare rotunjite de tip Chanel", a precizat designerul vestimentar. Ea a adăugat că în acest sezon se va purta foarte mult albul, negrul, nuanţele de maro-caramel şi gri. "Se preferă silueta negru integral cu orice fel de ocazie. Trebuie să specific că în orice sezon există şi nuanţe noi, de această dată vorbim despre roşu şi violet. Acestea sînt accentele de culoare care se întîlnesc la bordaje, bretele sau la diversele aplicaţii", a mai spus Liliana Ţuroiu Udrea. Ea a adăugat că pantalonii trebuie să fie drepţi sau conici cu talie înaltă şi chiar cu o corseletă, care ajunge pînă sub bust. O altă piese forte a sezonului este bluza din dantelă sau din mătase naturală, cu pasmanterii extrem de feminine, care ies de sub mînecile sacoului 3/4. Lungimea fustei trebuie să fie deasupra genunchiului, fiind preferate fustele trapez, drepte sau conice. Aşa cum este normal, şi încălţămintea are ca temă de inspiraţie anii '60, în mare vogă fiind pantofii cu vîrful scurt şi rotunjit, dar cu o linie suplă şi feminină.