Album Chris Rea cu cele mai ascultate hit-uri ale sale

Pentru a celebra trei decenii de carieră, Chris Rea va lansa, astăzi, o selecţie a celor mai cunoscute piese din repertoriul său, reunite în albumul ”Still So Far To Go”, care va marca şi începutul turneului european, în cadrul căruia artistul va concerta pentru prima dată şi la Bucureşti. Colecţia de Greatest Hits va include pe lîngă titlurile deja consecrate şi două piese noi, ”Come So Far, Yet Still So Far To Go” şi “Valentino”. Albumul ”Still So Far to Go” are două volume, care includ 30 dintre cele mai cunoscute piese ale sale, titluri precum “Fool (If You Think It\'s Over)”, “I Don\'t Know What It Is But I Love It”, “Josephine”, “The Road to Hell (Part 2)”, “Auberge” sau “The Blue Café” putînd fi redescoperite de fani, în variante remasterizate. Noul album al lui Chris Rea a putut fi ascultat în premieră în cadrul unui eveniment exclusivist care a avut loc la Londra, la sfîrşitul lunii septembrie.

Chris Rea pregăteşte şi lansarea autobiografiei “The Road To Hell & Back”, dar şi un nou album de studio, a cărui apariţie este programată pentru sfîrşitul lunii iunie a anului viitor. Turneul lui Chris Rea va debuta pe 25 ianuarie 2010, la Leipzig, urmînd a include concerte în Cehia, Ucraina, Rusia, Elveţia, Belgia, Marea Britanie, dar şi România, unde artistul va concerta pe 6 februarie 2010, la Sala Palatului din Bucureşti. Pe tot parcursul turneului, Chris Rea va fi însoţit de Paul Casey, un tînăr artist considerat o tînără speranţă a muzicii blues. Biletele vor fi puse în vînzare începînd din 11 septembrie, pe site-ul www.myticket.ro, urmînd ca de pe 15 octombrie să fie disponibile şi în reţeaua magazinelor Diverta, cu preţuri cuprinse între 100 şi 500 de lei, conform organizatorilor evenimentului.

Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de 30 de ani şi cu numeroase piese devenite clasice în lumea rock-ului şi a blues-ului internaţional, Chris Rea are la activ un portofoliu impresionant, ce cuprinde nu mai puţin de 22 de albume de studio, opt albume de compilaţie, două albume înregistrate în apariţiile live şi un material cu piese apărute pe coloana sonoră a filmului ”La Passion”. Chris Rea s-a lansat în 1978, cu albumul ”Whatever Happened to Benny Santini?”, care a primit discul de aur. Anii ’80 au adus un record în cariera artistului, Chris Rea devenind faimos la nivel european, prin lansarea a nu mai puţin de opt albume de studio. Albumele ”The Road To Hell” şi ”Auberge” s-au clasat, încă de la apariţie, pe primul loc în clasamentele de specialitate din Marea Britanie.