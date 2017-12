Album cu autografele membrilor Beatles, scos la licitaţie

Un album ”Meet The Beatles!”, pe coperta căruia se găsesc autografele membrilor celebrei formaţii britanice, va fi scos la vânzare în luna martie, în licitaţia Marvels of Modern Music, organizată online de casa RR Auction. ”Meet The Beatles!”, cel de-al doilea material discografic al trupei lansat în SUA, a fost dăruit, cu 50 de ani în urmă, medicului lui George Harrison, care l-a vindecat pe acesta de amigdalită, în februarie 1964. Tratamentul prescris de doctorul Jules Gordon i-a permis lui George Harrison să cânte alături de ceilalţi membri ai trupei în emisiunea „The Ed Sullivan Show“, care a marcat prima lor apariţie televizată peste Ocean, după ce lipsise de la repetiţii cu câteva zile înainte. Alături de acest album, din lotul care va fi scos la licitaţie pe 13 martie mai fac parte o schiţă desenată de John Lennon, ce reprezintă o femeie goală alături de o oaie, şi o copie cu autograf a primului lor EP, ”Twist and Shout”. Lotul scos la licitaţie este estimat la suma de 10.000 de dolari.

Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon şi George Harrison au format trupa The Beatles, unul dintre cele mai faimoase şi de succes grupuri din istoria muzicii rock, având la activ peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.