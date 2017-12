Album nou pentru trupa The Killers

Formaţia americană a prezentat, în premieră, piese ce vor fi incluse pe noul album, într-un concert pe care l-a susţinut, marţi seară, la New York, în faţa a cîteva sute de fani. The Killers vor lansa al treilea album în luna noiembrie a acestui an. Prima piesă nouă dezvăluită în cadrul recitalului a fost “Spaceman”, ce prezintă puternice sunete de sintetizator, cu potenţial de single, avînd un sound ce aminteşte de materialele de pe albumele anterioare. Spre sfîrşitul concertului, trupa a mai cîntat şi “Neon Tiger”, o piesă cu o linie melodică puternică. The Killers nu au ales încă un titlu pentru acest al treilea album. În prezent, însă, membrii formaţiei pun la punct ultimele detalii ale materialului discografic ce va urma albumului “Sam\'s Town”, lansat în 2006. Noul album este produs de Stuart Price, care a colaborat şi cu Madonna la albumul de acum trei ani, “Confessions on a Dance Floor”. Trupa îşi doreşte ca noul album să fie finalizat înainte de concertele pe care le va susţine la sfîrşitul lunii august, în cadrul festivalurilor Reading şi Leeds din Marea Britanie.