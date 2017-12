Albumul postum Michael Jackson se vinde ca pâinea caldă

“MICHAEL”, primul album postum al lui Michael Jackson, s-a vândut în peste trei milioane de copii pe plan mondial, în prima săptămână de la lansare. Deşi înregistrează vânzări spectaculoase pe plan mondial, albumul nu a ajuns deocamdată pe prima poziţie în topul Billboard 200. În această săptămână, primele două poziţii în topul Billboard al albumelor sunt ocupate de “Speak Now”, lansat de Taylor Swift, respectiv “The Gift”, lansat de Susan Boyle. Potrivit Nielsen SoundScan, albumul “Speak Now” s-a vândut în 259.000 de copii, iar “The Gift” s-a vândut în 254.000 de copii. Albumul “MICHAEL” a debutat pe poziţia a treia în Billboard 200, cu 228.000 de unităţi. Deşi nu ocupă prima poziţie în topul Billboard, albumul fostului rege al muzicii pop s-a vândut în peste trei milioane de copii pe plan mondial. Albumul a debutat pe prima poziţie în topul albumelor din Germania, Italia, Suedia şi Olanda şi a intrat direct în Top 5 în Marea Britanie, Japonia, Franţa, Belgia şi Danemarca. Primul material discografic ce apare pe piaţă după moartea lui Michael Jackson, a fost lansat pe 14 decembrie. Include zece piese. Trei reprezintă duete ale cântăreţului american cu muzicieni de prim rang. Este vorba despre “Hold My Hand” cu Akon, “Monster” cu 50 Cent şi “(I Can\'t Make It) Another Day” cu Lenny Kravitz.