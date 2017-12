Alcoolemie 1,25 grame la mie

Reprezentanţii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) au anunţat, ieri, că Alexandru Miu, tânărul care şi-a pierdut viaţa într-un cumplit accident rutier petrecut în municipiul Constanţa, s-ar fi urcat băut la volan în acea noapte. “Raportul care ne-a fost înaintat de către Serviciul de Medicină Legală Constanţa arată faptul că şoferul avea o alcoolemie de 1,25 grame la mie”, a declarat cms. şef Tudorel Dogaru, şeful Biroului Accidente din cadrul SPR Constanţa. Amintim că Alexandru Miu, în vârstă de 25 de ani, şi-a pierdut viaţa, în noaptea de marţi spre miercuri, în urma unui cumplit accident, care a avut loc în zona Poarta 6. Potrivit anchetatorilor, tânărul, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen tunat, cu numărul de înmatriculare CT 87 MIU, se deplasa pe strada Brizei, dinspre zona Poarta 6 către “Billa”. Ajuns sub podul rutier din zona Km 4-5, spun poliţiştii, acesta a intrat într-un stâlp de electricitate, pe care l-a doborât la pământ, maşina ricoşând în urma coliziunii în piciorul podului. În urma cumplitului impact, şoferul a murit pe loc, medicii chemaţi la locul accidentului nemaiavând ce să facă pentru a-l salva. “Leziunile suferite de victimă au fost incompatibile cu viaţa. Şoferul prezenta un traumatism cranio-cerebral extrem de grav, cu lipsa calotei craniene prin strivire. Este evident că nu s-a mai putut face niciun fel de resuscitare”, a declarat dr. Mihaela Radu, medic SMURD. Martorii au povestit încă în stare de şoc cele întâmplate. “A venit pe banda de lângă calea ferată şi s-a izbit de stâlp cu viteză. Nu am mai văzut nimic altceva decât un nor mare de praf”, a declarat un şofer care a văzut întreaga scenă. Pentru scoaterea trupului neînsufleţit al lui Alexandru Miu din maşina distrusă a fost necesară intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”.