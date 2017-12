Alcoolemie de 0,98 mg/l de la... oţet?!

Explicaţie halucinantă a unui şofer care s-a urcat băut la volan şi a provocat ieri un accident rutier. Întrebat de jurnalişti de ce a consumat băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum, acesta a dat un răspuns care i-a lăsat cu gura căscată pe toţi cei prezenţi: „Nu am avut nicio petrecere astăzi şi chiar nu am băut nimic. Am mâncat singur, acasă, o salată cu mult oţet”!!! De precizat că testarea cu aparatul Drager a scos la iveală că şoferul avea o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat. Accidentul s-a petrecut ieri după-amiază, pe Drumul Judeţean 226, între localităţile constănţene Corbu şi Săcele. Şoferul, Călin Muşat, de 42 de ani, a condus un autoturism marca Daewoo Matiz, cu numărul de înmatriculare B 29 HXU, dinspre Corbu către Săcele. „Veneam cu maşina şi am vrut să ocolesc pe cineva, dar la un moment dat, după curbă, m-am răsturnat şi m-am oprit într-un ciot de copac. Eram singur în maşină şi eu nu am păţit nimic, chiar sunt bine”, a spus zâmbind, şi cu limba împleticită, protagonistul. Martorii accidentului au sunat la 112 şi, în scurt timp, o ambulanţă şi Poliţia au ajuns la locul impactului. Pentru că există un Dumnezeu al... celor care beau oţet, Călin Muşat nu a avut nici măcar o zgârietură, deşi maşina a fost avariată pe partea şoferului. La locul accidentului au ajuns şi câţiva prieteni de-ai lui Muşat, care i-au ridicat maşina. Chiar şi amicii lui au rămas uimiţi când au constatat că şoferul a scăpat teafăr şi nevătămat în urma impactului. Poliţiştii i-au reţinut bărbatului permisul şi au întocmit pe numele lui dosar penal pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. El a fost escortat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.