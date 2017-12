Alcoolemie de 1,30 grame la mie în sânge

Reprezentanţii Poliţiei Rutiere Constanţa au anunţat, ieri, că Adrian Petrişor Brotac, de 30 de ani, din Craiova, şoferul care a murit, duminica trecută, într-un accident rutier pe care chiar el l-a provocat, avea o alcoolemie în sânge de 1,30 grame la mie. Amintim că omul de afaceri din Craiova şi-a pierdut viaţa într-un tragic accident rutier, petrecut, în jurul orelor 07.30, pe şoseaua ce leagă staţiunea Mamaia de oraşul Năvodari. Poliţiştii de la Rutieră spun că Adrian Petrişor Brotac a condus pe Drumul Comunal 86, dinspre staţiunea Mamaia către oraşul Năvodari, un autoturism marca Porsche Carrera, cu numărul DJ 036121. Oamenii legii spun că, într-o curbă la dreapta, din cauza neatenţiei şi a vitezei excesive, bărbatul a scăpat maşina de sub control. În clipele următoare, bolidul a părăsit carosabilul, retezând pur şi simplu un stâlp. În urma impactului, Adrian Petrişor Brotac şi-a pierdut viaţa, în vreme ce Florin Tudor, de 24 de ani, Georgiana Gingăraşu, de 27 de ani şi Ligia Gingăraşu, de 23 de ani, toţi pasageri la bordul Porsche-ului, au fost răniţi şi transportaţi cu ambulanţele la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa.

VITEZĂ EXCESIVĂ La locul accidentului au sosit mai multe ambulanţe şi poliţiştii de la Rutieră. Medicii care au răspuns solicitării nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe Adrian Petrişor Brotac. Martorii spun că cei aflaţi la bordul Porsche-ului plecaseră dintr-un club şi se îndreptau către Năvodari. „Totul s-a întâmplat într-o fracţiune de secundă! Aveau viteză foarte mare! Când apeşi în halul ăsta pedala, astfel de lucruri se întâmplă”, a declarat un bărbat. „M-au depăşit şi pot spune că aveau viteză mare! Puţin mai târziu, am văzut că o ambulanţă se îndreaptă în aceeaşi direcţie şi chiar m-am întrebat dacă nu cumva s-a întâmplat ceva cu ei. Când am ajuns aici, am văzut că despre acel Porsche era vorba!”, a povestit un tânăr.